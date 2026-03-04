¿Duermes mal? Advierten que insomnio afecta la memoria, el corazón y el equilibrio hormonal

El insomnio no debe ser visto como una simple falta de sueño que genera cansancio, sino como la alteración de una función biológica esencial que, cuando perdura en el tiempo, puede desencadenar graves problemas de salud, advirtió el Seguro Social de Salud (EsSalud).

De acuerdo al doctor Alejandro Calvo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que no dormir las horas adecuadas de forma crónica afecta la concentración, incrementa la intolerancia a la frustración y genera un aumento de la presión arterial, predisponiendo a sufrir arritmias cardiacas y alteraciones en el equilibrio hormonal.

El especialista destacó que durante el sueño se produce una serie de reparaciones en el organismo, con cambios de proteínas y tejidos, y se generan nuevas conexiones entre neuronas que permiten consolidar la memoria. "El sueño es esencial para mantener sana nuestra fisiología, nuestro cuerpo", enfatizó Calvo Molina. Las consecuencias de no dormir adecuadamente van más allá del cansancio, afectando sistemas fundamentales como el cardiovascular, el endocrino y el neurológico.

Ansiedad y malos hábitos

Entre las causas médicas del insomnio se encuentran el hipertiroidismo, los síndromes maníacos y algunos medicamentos, pero la ansiedad es el factor más frecuente. "Las personas ansiosas suelen estar en constante estado de alerta, lo que les genera dificultades para dormir", señaló el neurólogo. Los malos hábitos como consumir alimentos estimulantes en la noche, realizar ejercicios que activan el organismo o dormir siestas por la tarde contribuyen a perpetuar el círculo vicioso del insomnio.

Recomendaciones y etapa universitaria

Calvo Molina recomendó mejorar la higiene del sueño evitando dormir por las tardes para conciliar adecuadamente el descanso nocturno, y no realizar actividades laborales en la cama. Para personas con rasgos de ansiedad, sugirió practicar técnicas de relajación como meditación o yoga, y no sobrecargarse de trabajo.

Durante la etapa universitaria, advirtió que sacrificar el sueño para estudiar es perjudicial porque afecta la atención y concentración, impidiendo un buen aprendizaje. "El descanso es una de las cosas más importantes para tener una buena salud neurológica, emocional y cardiovascular", concluyó el especialista de EsSalud.