El cáncer no avisa: más de 287 mil personas se hicieron pruebas para la detección temprana en todo el país

Durante el mes de febrero, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), realizó 287 412 tamizajes de cáncer en establecimientos desde el primer nivel de atención en todo el país. Esta acción forma parte de la estrategia nacional que busca fomentar la prevención y encontrar la enfermedad en sus primeras etapas, aumentando las posibilidades de éxito en el tratamiento.

En el marco de la campaña “El cáncer no avisa”, se desarrollaron pruebas para los tipos de cáncer más frecuentes en la población. Según el reporte del HIS-MINSA y SIS VPH, se efectuaron 86 512 pruebas de tamizaje de cáncer de cuello uterino, de las cuales 46 308 fueron pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH), 29 189 pruebas de Papanicolaou (PAP) y 11 015 inspecciones visuales con ácido acético (IVAA).

Asimismo, se realizaron 65 333 tamizajes de cáncer de mama, entre ellas 58 584 exámenes clínicos de mama y 6 479 mamografías. Este es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres en el país.

La jornada también incluyó 12 740 pruebas de sangre de antígeno prostático (PSA) para hombres de 50 a 75 años; 21 073 pruebas de tamizaje de cáncer de colon y recto para mujeres y hombres de 50 a 70 años; y 101 754 evaluaciones de lesiones sospechosas en la piel en personas de 18 a 70 años.

Esta movilización nacional del Ministerio de Salud, enmarcada en el Día mundial contra el cáncer, busca descentralizar la atención oncológica y llegar a las zonas más alejadas del país, reafirmando que un diagnóstico oportuno del cáncer salva vidas.