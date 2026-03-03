Uso diario de audífonos eleva la probabilidad de discapacidad auditiva

El uso diario de audífonos a volumen elevado se ha convertido en una amenaza silenciosa para la audición de los jóvenes, quienes son los principales usuarios de estos dispositivos.

El uso constante de audífonos, sumado al volumen excesivo, representa un riesgo considerable para la salud auditiva, ya que puede provocar desde una disminución leve de la audición hasta sordera o pérdida total.

Según especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud), los audífonos que se introducen directamente en el oído representan un mayor riesgo de discapacidad auditiva, una condición que suele afectar principalmente a los jóvenes, ya que son quienes más utilizan este tipo de dispositivos en la actualidad.

A esto se suma la exposición a entornos bulliciosos, que también influye en la pérdida de la capacidad auditiva, ya que se alcanzan niveles de decibeles incluso superiores a los de muchos dispositivos electrónicos, lo que puede afectar gravemente la salud del oído.

POSIBLES SOLUCIONES

Una de las recomendaciones más conocidas y efectivas es reducir el volumen al momento de escuchar música u otros contenidos. Lo ideal es no superar el 50 % de la capacidad del dispositivo, a fin de prevenir daños en la audición.

Según Antonio Astocondor Salazar, otorrinolaringólogo del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, el riesgo de daño auditivo comienza desde los 12 años, debido al uso constante de audífonos en celulares y tabletas. Asimismo, advirtió que muchos padres exponen a sus hijos a estos dispositivos desde que son bebés, incrementando la posibilidad de desarrollar este tipo de problemas.

SÍNTOMAS COMUNES

El uso excesivo de audífonos sumándole el volumen alto puede terminar dañando seriamente la capacidad de escuchar. Aunque la sordera es el riesgo mayor, el cuerpo suele advertir antes de que el problema se agrave.

Por ejemplo, sentir dolor en los oídos luego de estar cerca de ruidos fuertes, como el tráfico o las alarmas, o percibir un pitido persistente dentro del oído, no es normal. Estas señales muestran que la audición ya está sufriendo consecuencias y no deberían tomarse a la ligera.