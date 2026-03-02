Minsa refuerza líneas gratuitas para atención en salud mental a nivel nacional

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la ciudadanía puede acceder a orientación y consejería gratuita en salud mental a través de la Línea 113, opción 5. Este servicio funciona a nivel nacional y permite recibir apoyo psicológico inicial ante situaciones de ansiedad, depresión, estrés o crisis emocional.

La línea es atendida por profesionales capacitados que brindan contención, información y, de ser necesario, derivan a centros especializados. Además, el Minsa cuenta con más de 200 Centros de Salud Mental Comunitarios distribuidos en distintas regiones del país para atención presencial.

CASOS DE EMERGENCIA

En casos de emergencia, como riesgo de autolesiones o intento de suicidio, las autoridades recomiendan acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano o comunicarse con los servicios de emergencia. La atención es confidencial y busca garantizar acompañamiento oportuno.

El Minsa exhortó a la población a no minimizar las señales de alerta y a buscar ayuda profesional. Recordó que pedir apoyo es un paso importante para el cuidado integral de la salud y que los servicios están disponibles para niños, adolescentes, adultos y personas mayores.