No tires la cáscara de maní: así puedes reutilizarla en casa

Si tienes maní sin sal en casa, piénsalo dos veces antes de tirar la cáscara. Aunque muchos la consideran basura, en realidad puede convertirse en un recurso útil si sabes cómo aprovecharla.

Las cáscaras de maní son ricas en fibra y materia orgánica, lo que las hace ideales para incorporarlas al compost casero. Al descomponerse, aportan carbono y mejoran la calidad del abono.

Puedes utilizarlas trituradas o enteras para equilibrar residuos húmedos como restos de frutas y verduras. Esto ayuda a mantener una buena proporción entre materiales secos y húmedos.

ACELERA PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN

Además, favorecen la aireación dentro del compost, lo que acelera el proceso de descomposición. Su textura liviana permite que circule mejor el oxígeno.

De esta manera, un simple residuo de cocina puede transformarse en un aliado sostenible para nutrir tus plantas y reducir la cantidad de basura que generas en casa.