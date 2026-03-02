Glaucoma en Perú: la enfermedad silenciosa que amenaza la vista de miles de mayores de 40 años

No causa dolor, no presenta síntomas evidentes y puede avanzar durante años sin ser detectado. El glaucoma se ha convertido en una de las principales causas de ceguera irreversible en el Perú, afectando especialmente a personas mayores de 40 años que desconocen que padecen esta enfermedad ocular.

Una enfermedad silenciosa que daña el nervio óptico

El glaucoma se produce cuando el nervio óptico —encargado de transmitir la información visual del ojo al cerebro— resulta dañado, generalmente debido al aumento de la presión intraocular provocado por un drenaje inadecuado del líquido ocular. Así lo explicó el doctor Waldo Loayza Gamboa, presidente de la Sociedad Peruana de Glaucoma, quien advirtió que la mayoría de pacientes acude al oftalmólogo cuando la enfermedad ya ha comprometido seriamente la visión central.

El tipo más frecuente en el país es el glaucoma primario de ángulo abierto, que suele pasar desapercibido en sus etapas iniciales. El paciente comienza perdiendo la visión periférica de forma progresiva, como si mirara a través de un túnel, afectando generalmente ambos ojos, aunque con mayor avance en uno de ellos, lo que dificulta su detección temprana.

Entre los principales factores de riesgo figuran la edad mayor de 40 años, antecedentes familiares de glaucoma, hipertensión ocular y ascendencia africana o hispánica. En el Perú, las regiones de la sierra y la selva presentan mayor incidencia debido a la limitada disponibilidad de especialistas y servicios oftalmológicos.

Diagnóstico temprano y tratamientos

El diagnóstico del glaucoma se realiza mediante exámenes oftalmológicos simples y no invasivos, como la medición de la presión ocular (tonometría), la evaluación del nervio óptico mediante oftalmoscopía, el examen de campo visual o campimetría y la tomografía de coherencia óptica, que permite observar con precisión el estado del nervio afectado.

Aunque el glaucoma no tiene cura, existen tratamientos que permiten controlar su avance y evitar la pérdida total de la visión. Entre las alternativas médicas se encuentran el uso de gotas para reducir la presión ocular, procedimientos láser para mejorar el drenaje del líquido intraocular, cirugías de filtración, implantes de conductos de drenaje y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que ofrecen una recuperación más rápida.

Especialistas enfatizan que la detección precoz es la única herramienta efectiva para evitar la progresión de esta enfermedad silenciosa, ya que el daño visual ocasionado por el glaucoma no puede revertirse una vez producido.