Advierten que uso excesivo de audífonos de celulares puede causar sordera irreversible

En el marco del Día Mundial de la Audición, que se conmemora cada 3 de marzo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que el uso excesivo de audífonos colocados en el conducto auditivo tipo tapón con volumen alto representa un gran riesgo para la salud auditiva, pudiendo causar disminución leve o grave de la audición e incluso sordera irreversible.

Antonio Astocondor Salazar, otorrinolaringólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, advirtió que este tipo de dispositivos son especialmente peligrosos en jóvenes, quienes los utilizan con mayor frecuencia, por tiempo prolongado y a alto volumen.

El especialista precisó que el riesgo se incrementa cuando los audífonos son utilizados en entornos bulliciosos como discotecas, conciertos, fábricas o supermercados, donde se tiende a aumentar el volumen superando los 60 decibeles. Aunque los auriculares de copa representan menor riesgo, cualquier audífono usado a alto volumen y por tiempo prolongado puede causar pérdida auditiva. El volumen recomendado no debe superar el 50% de la capacidad del dispositivo.

Daño auditivo en niños y adolescentes

El otorrinolaringólogo destacó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los audífonos de celulares y tablets están generando pérdida de audición a temprana edad, debido a que la exposición comienza en la infancia cuando los padres ponen dispositivos electrónicos a disposición de sus hijos desde bebés. A partir de los 12 años, el uso constante marca el inicio de un daño auditivo que podría volverse irreversible antes de los 30 años si no se toman medidas preventivas.

Signos de alarma y recomendaciones

Entre los signos de alarma que indican que el daño auditivo ha comenzado, Astocondor mencionó dolor en el oído producido por ruidos fuertes como sirenas o claxon, percepción de zumbidos o tinnitus, y dolor después de dejar de usar los audífonos por tiempo prolongado.

Para mantener una buena salud auditiva, recomienda usar audífonos el menor tiempo posible en ambientes de poco ruido, realizar pausas de 15 a 30 minutos por cada hora de uso y no superar la mitad de la capacidad de volumen del dispositivo electrónico.