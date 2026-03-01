Sigue estos tips para evitar ansiedad o nerviosismo en niños el primer día de clases

El primer día de clases implica un cambio significativo en la vida de los niños, quienes ingresan a un entorno desconocido que puede generar nerviosismo y ansiedad. El Seguro Social de Salud (EsSalud) resalta la importancia del acompañamiento parental para facilitar este proceso.

La psicóloga Fiorella Rázuri, del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, explica que "el miedo ante lo nuevo es una reacción natural y más en los niños", manifestándose con mirada esquiva, temor o llanto durante los primeros días. Sin embargo, advierte que "si el llanto es sostenido por varias semanas, es un signo de alerta de ansiedad que debemos prestar atención".

Conductas parentales influyen en respuesta emocional

La especialista destaca que los niños imitan las conductas de sus padres, por lo que recomienda ser breves al despedirse y transmitir confianza indicándoles que volverán por ellos. "Si los padres se demoran en despedirse o están muy preocupados, el niño recibe esa ansiedad y angustia", señala Rázuri.

También sugiere observar cambios en el sueño, irritabilidad o enfermedades sin motivo aparente, ya que podrían ser signos de que el menor no está disfrutando la experiencia escolar y requiere evaluación psicológica.

Preparación previa y comunicación familiar

Para una adaptación saludable, la psicóloga aconseja preparar al menor mediante conversaciones claras sobre su nueva rutina diaria, abordando estos temas en espacios cotidianos como el almuerzo o la cena. Recomienda visitar el colegio antes del inicio de clases para que el niño conozca su aula y a su profesor, lo que tranquiliza tanto a menores como a padres. El acompañamiento inicial debe durar una o dos semanas, reduciéndose progresivamente para "ir soltando al menor poco a poco".

Refuerzo de logros y caso de adolescentes

Rázuri enfatiza la importancia de reconocer los avances del niño durante su adaptación, validando su transición del miedo a la adaptación y destacando los nuevos aprendizajes y amistades. Sugiere realizar actividades especiales después del colegio, como ir al parque, para reforzar la confianza y transmitir que ante cualquier dificultad pueden contar con el apoyo familiar.

Para el caso de los adolescentes, recomienda involucrarlos en la organización de sus rutinas y en decisiones como la compra de útiles escolares, ayudándolos a visualizarse en la nueva etapa educativa.