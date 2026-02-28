¡Ojos sanos para aprender mejor! ¿Es recomendable un chequeo oftalmológico de escolares antes de que vuelvan a clases?

El inicio de un nuevo año de clases es el momento ideal para asegurar que los escolares cuenten con todo lo necesario para aprender con alegría y eficacia. El Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca que la salud visual es una pieza clave en este proceso porque gran parte del aprendizaje en la infancia depende de cuánto se ve, cómo se ve y la distancia a la que se percibe el entorno.

La doctora Giovana Sandoval, oftalmóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara, de EsSalud, explica que una visión nítida no solo facilita la lectura, sino que refuerza la seguridad del niño al participar en clase y en actividades recreativas.

Subraya que muchos problemas en la vista no presentan síntomas evidentes, lo que hace que pasen desapercibidos tanto para los padres como para los maestros. "Es sumamente importante acudir a una consulta profesional porque el niño puede tener una dificultad severa y no saber cómo expresarlo; por ello, todo estudiante debe pasar por una evaluación oftalmológica antes de clases, incluso si no manifiesta molestias", señala la doctora Sandoval.

Exposición a pantallas

Uno de los retos actuales para la salud ocular es el incremento de la miopía debido al uso frecuente de dispositivos electrónicos, incluso en niños que no cuentan con factores genéticos para desarrollarla.

La doctora Sandoval advirtió que el esfuerzo visual constante frente a celulares o tabletas puede alterar la visión. "Las pantallas no están recomendadas para los niños y su uso debe ser limitado y supervisado ya que la exposición prolongada puede generar fatiga y defectos refractivos", explicó la experta.

Dentro de las patologías más comunes a detectar se encuentran la miopía, que se manifiesta como una mala visión de lejos; el astigmatismo, que genera visión borrosa tanto de lejos como de cerca y el "ojo perezoso” (ambliopía), donde un ojo ve mejor que el otro, afectando la percepción de profundidad.

Como recomendación final para este regreso a las aulas, EsSalud sugiere a los padres crear una rutina de cuidado visual que incluya descansos frecuentes si el niño realiza tareas en computadora, aplicando la regla de mirar hacia el horizonte cada cierto tiempo para relajar la vista.

“Si nota que su hijo se acerca demasiado a los cuadernos, se frota los ojos con frecuencia o entrecierra los párpados para ver objetos lejanos, es momento de visitar al oftalmólogo para asegurar que su visión sea el mejor apoyo en su camino hacia el aprendizaje”, finaliza la especialista.