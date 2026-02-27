¡Atención! alimentos ultraprocesados aumentan riesgo de cáncer, obesidad y enfermedades crónicas

La alimentación moderna enfrenta una creciente preocupación médica. Diversos estudios científicos alertan que los alimentos ultraprocesados han desplazado progresivamente a los productos frescos en la dieta diaria, incrementando el riesgo de enfermedades graves tanto en adultos como en niños.

El peligro de los alimentos ultraprocesados

Actualmente, los alimentos ultraprocesados representan hasta el 60 % de las calorías diarias consumidas en países como Estados Unidos y más del 50 % en el Reino Unido, tendencia que también se replica a nivel mundial. Bebidas gaseosas, pizzas congeladas, comida rápida, salchichas, golosinas y snacks industriales dominan el mercado gracias a su bajo costo, larga duración y agresivas estrategias de marketing impulsadas por grandes corporaciones multinacionales.

Estos productos son elaborados mediante complejos procesos industriales que fragmentan alimentos naturales en azúcares, grasas, aceites y almidones, a los que posteriormente se añaden colorantes, saborizantes, emulsionantes y conservantes. Según especialistas, esta combinación busca generar alimentos altamente adictivos y rentables, pero con escaso valor nutricional.

Productos más peligrosos y efectos en la salud

Investigaciones internacionales señalan que el consumo frecuente de ultraprocesados se asocia con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales e incluso cáncer. Además, sus aditivos pueden alterar la microbiota intestinal y provocar efectos conductuales en menores, como ansiedad, irritabilidad o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Entre los productos más perjudiciales destacan las bebidas azucaradas, embutidos procesados como hot dogs y salchichas, galletas industriales, gomitas, papas fritas de bolsa y comida rápida. Expertos recomiendan revisar la lista de ingredientes: la presencia de jarabe de alta fructosa, aceites hidrogenados o aditivos artificiales suele ser señal clara de un alimento ultraprocesado, mientras organizaciones como la OMS ya trabajan en nuevas guías internacionales para reducir su consumo y mitigar el impacto en la salud pública mundial.