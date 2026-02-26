Minsa recomienda priorizar el cuidado de adultos mayores frente a golpes de calor por el niño costero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ha confirmado que el fenómeno de El Niño Costero ya se encuentra en nuestro país, y que se extendería de forma moderada desde marzo hasta noviembre del presente año. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que la falta de aclimatación y la reducción de agua corporal en los adultos mayores, los hacen más vulnerable frente al denominado golpe de calor.

El Dr. Alfredo Stuart Barreto, geriatra del Hospital Cayetano Heredia del Minsa, indicó que la salud de los adultos mayores se convierte en una prioridad para las autoridades sanitarias. A diferencia de un adulto joven, el cuerpo de una persona mayor no se adapta con la misma rapidez a los cambios térmicos, logrando así aumentar el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad en el país.

El especialista mencionó que ante el calor constante que se prevé para los próximos meses, el riesgo de deshidratación en esta población es inminente, incluso sin salir de casa. Debido a que existe la creencia errónea de que el golpe de calor solo ocurre bajo el sol directo. Sin embargo, en hogares con poca ventilación, donde las temperaturas internas pueden alcanzar los 30 grados, un adulto mayor puede sufrir una emergencia médica sin siquiera salir de su habitación. "Un adulto joven tiene entre un 60% y 65% de agua, mientras que en el adulto mayor esta cifra desciende drásticamente al 45% o 50%", señaló.

El Dr. Stuart Barreto explicó que, para mitigar los efectos de este periodo prolongado de calor, se recomiendan las siguientes acciones:

No esperar a que el adulto mayor pida agua. Se debe ofrecer líquidos cada 30 minutos o cada hora. Lo ideal es agua pura o sueros de rehidratación oral. Se deben evitar bebidas deportivas con alto contenido de azúcar.

Si la ventilación natural no es suficiente, usar ventiladores. La clave es no apuntarlos directamente al cuerpo, sino hacia puertas o ventanas para generar flujo de aire circulante.

Priorizar frutas, verduras y snacks saludables entre comidas, así como jugos naturales o yogur con granola.

En días de calor intenso, se les debe aplicar paños de agua tibia o fría en la frente, axilas y espalda, o dar duchas refrescantes.

Se recomienda trasladar al adulto mayor de su habitación a áreas comunes más frescas (sala o comedor) para que participe de la dinámica familiar. Debido a que el aislamiento empeora su estado de ánimo.