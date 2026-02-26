Seis hábitos simples que pueden salvar tu cuello: esto recomienda Harvard

El dolor de cuello crónico se ha convertido en una de las consultas médicas más frecuentes en el mundo, especialmente en personas que trabajan frente a computadoras o utilizan dispositivos móviles durante varias horas al día. ¿Por qué ocurre? Según Harvard Health Publishing, portal especializado de la Escuela de Medicina de Harvard, la región cervical soporta el peso de la cabeza —entre 4,5 y 5,5 kilogramos— y es altamente vulnerable al estrés mecánico, malas posturas y movimientos repetitivos. La prevención, aseguran los expertos, es clave para evitar complicaciones que afecten la calidad de vida.

Los 6 hábitos avalados por Harvard para proteger el cuello

El equipo médico de Harvard detalla seis recomendaciones fundamentales para prevenir el dolor cervical:

1. Mejorar la movilidad: evitar permanecer en la misma posición durante periodos prolongados. Realizar pausas activas, estiramientos suaves y cambios de postura reduce la tensión acumulada en el cuello y la parte superior de la espalda.

2. Optimizar la ergonomía: ajustar la altura del monitor a la línea de los ojos, inclinar tablets aproximadamente 45 grados y usar auriculares o manos libres al hablar por teléfono para mantener la alineación adecuada entre cabeza, cuello y columna.

3. Cuidar la salud ocular: mantener actualizada la graduación de los anteojos. Una prescripción incorrecta obliga a inclinar la cabeza de forma anómala, aumentando la probabilidad de desarrollar dolor cervical.

4. Elegir bien la almohada: dormir con una almohada que permita mantener la cabeza alineada con el resto del cuerpo, evitando posiciones forzadas que generen molestias al despertar.

5. Respetar los límites físicos: evitar levantar objetos pesados sin ayuda o realizar esfuerzos excesivos que puedan sobrecargar las estructuras musculoesqueléticas del cuello.

6. Priorizar el descanso reparador: mantener horarios regulares de sueño y crear un ambiente propicio para descansar, ya que la falta de sueño está vinculada a una mayor incidencia de molestias cervicales.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Si bien la mayoría de los casos de dolor de cuello son transitorios y mejoran con estas medidas preventivas, los especialistas advierten que existen síntomas que requieren atención médica inmediata. La presencia de fiebre, debilidad, entumecimiento, pérdida de peso involuntaria o dolor intenso persistente puede indicar afecciones más graves, como infecciones o trastornos neurológicos. Detectar estas señales a tiempo resulta fundamental para evitar que el dolor cervical evolucione hacia un problema crónico.