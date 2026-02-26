Elegir útiles escolares seguros también es cuidar la salud de tu familia

Como parte del retorno a las clases 2026, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), recuerda la importancia de prestar atención a la seguridad de los útiles escolares como parte del cuidado integral de la salud de los más pequeños del hogar

El uso diario de materiales de estudio forma parte de la rutina educativa, por lo que su adecuada elección y manipulación ayudan a prevenir situaciones que puedan afectar el bienestar de los estudiantes durante la jornada escolar. Para la Digesa, la supervisión de los adultos, la utilización responsable de los materiales y la higiene luego de su manipulación son prácticas que favorecen entornos de aprendizaje más seguros.

Al respecto, el ingeniero Wilmer Llagas, coordinador de juguetes y útiles escritorios del Ministerio de Salud, señaló que el sector a través de la Digesa brinda recomendaciones para que los padres eviten comprar estos tipos de productos de dudosa procedencia, por ejemplo, que presenten colores u olores fuertes. “Es por ello, que sugerimos a los padres no comprar estos tipos de productos y que compren en lugares que ofrezcan garantías y que otorguen una boleta”, aseguró el especialista.

En estas épocas del año, la compra de útiles escolares como colores, acuarelas, plastilinas, crayones, pegamentos y rompecabezas, registra un incremento exponencial lo que hace necesario reforzar la información a las miles de familias para una elección informada y responsable de estos productos de uso frecuente con el objetivo de evitar el riesgo de sufrir alergias cutáneas, problemas neurológicos e intoxicaciones, en caso se compre un producto de dudosa procedencia.

Por ello, el especialista señaló que la protección de la salud del menor se relaciona estrictamente con las decisiones de compra y con las condiciones en que los materiales son utilizados y conservados. Además, se aconseja priorizar productos que brinden confianza en su procedencia y estado.

Estas orientaciones brindadas por el Minsa buscan fortalecer entornos educativos seguros y saludables para contribuir al bienestar de la población escolar en todo el país. Para más información ingresen sobre la autorización sanitaria ingresa al siguiente link: https://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/BusquedaRDJuguetes.aspx