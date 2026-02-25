Especialistas alertan por mochilas pesadas y malas posturas que generan dolores de espalda en escolares

A puertas del inicio del año escolar 2026, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alerta que el dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido actualmente en un motivo de consulta médica frecuente debido a problemas musculares originados por malas posturas, posiciones inadecuadas y exceso de peso al cargar mochilas y otros objetos pesados.

El doctor Jorge Silva, del Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, señala que los pacientes adolescentes llegan por dolor lumbar y los pacientes niños, por dolor dorsal. “La principal causa es muscular y está asociada a malas posturas, posiciones inadecuadas prolongadas y al exceso de peso al cargar mochilas u otros objetos pesados, entre otras razones”, agrega el especialista en ortopedia y traumatología.

“Cargar una mochila con exceso de peso de forma inadecuada genera dolor en la zona dorsal (espalda alta) y en la zona lumbar (baja de espalda)”, detalla el médico, quien advierte que otros factores de riesgo para la aparición de estos malestares son pasar muchas horas sentado frente a un monitor o celular, y hacer ejercicio sin el calentamiento adecuado.

En el caso de las mochilas, lo recomendable es que su peso no supere el 10 % o 15 % del peso corporal del niño o adolescente, y que sea llevada en ambos hombros para asegurar una buena postura y distribución del peso. En caso de que el escolar no pueda cargarla o le sea muy pesada, lo ideal es que opte por mochilas con ruedas que le permiten trasladar el peso de forma más eficiente.

Silva manifestó también que “mantener posturas inadecuadas a lo largo del tiempo trae como consecuencia la aparición de lesiones discogénicas (daños en los discos intervertebrales de la columna) y cambios degenerativos a edades tempranas, generando dolores que normalmente son de adultos o adultos mayores”.

Las recomendaciones

A fin de evitar mayores complicaciones, es recomendable que los padres de familia lleven al niño, niña o adolescente al médico si notan que el dolor no mejora con el reposo y que continúa por más de tres días, con más razón si perciben alguna deformidad o desviación de la columna.

También se debe verificar que la mochila no sea muy pesada para que sea fácil de cargar; evitar que el niño o adolescente pase mucho tiempo sentado; hacer que tengan pausas activas cada 60 o 45 minutos para hacer movimientos de rotaciones y de columna, a fin de evitar la contractura muscular que puede darse por la postura prolongada; e Implementar medidas ergonómicas en el colegio y la casa (asiento y escritorio acorde a la estatura del menor y tener la laptop a la altura de los ojos).

Cuidado con la cervicalgia

Otro problema de salud frecuente en niños y adolescentes es la cervicalgia o dolor en la parte posterior del cuello, que se origina por el uso de celulares y tablets , el cual conllevan a una mala postura. Este dolor está asociado a la tensión y la rigidez muscular que ocurren al mantener la cabeza hacia abajo mientras se usan esos dispositivos electrónicos.

Silva resalta que “cuando esto es constante, produce cambios en la estructura de las vértebras del cuello, generando una gran rigidez que a futuro puede llevar a tener discopatía, cambios degenerativos tempranos y hasta hernias”. Además, a largo plazo se puede presentar cefalea, pesadez, falta de sueño y limitación funcional para hacer sus actividades diarias.

A modo de prevención, se recomienda que los menores de ocho años no usen estos aparatos para que puedan desarrollarse adecuadamente. En el caso de niños mayores, lo ideal es que su uso sea por máximo dos horas y que mantengan los celulares y tablets a la altura de los ojos para así evitar inclinar la cabeza hacia abajo.

Además, se recomienda hacer pausas activas con movimientos de estiramiento del cuello (inclinaciones laterales y flexiones hacia adelante y atrás), así como rotaciones del cuello para evitar que los músculos se contraigan.