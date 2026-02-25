Se supera las 2850 cirugías en el Perú en 12 días de la Maratón Quirúrgica Nacional

El Seguro Social de Salud (EsSalud) continúa transformando la vida de miles de peruanos a través de la Maratón Quirúrgica Nacional. En 12 días de ejecución, la estrategia ha permitido realizar con éxito 2852 cirugías en sus redes prestacionales y asistenciales de todo el país, reduciendo significativamente el embalse quirúrgico.

La especialidad con más intervenciones quirúrgicas es cirugía general con 859 procedimientos, seguida de oftalmología (727), ortopedia y traumatología (354), urología (218) y ginecología y obstetricia (127), entre otras.

Jornadas nocturnas y fines de semana

Para alcanzar estas cifras, EsSalud ha implementado jornadas intensivas. El despliegue incluye turnos nocturnos de lunes a viernes, de 8:00 p. m. a 8:00 a. m., así como jornadas extraordinarias los fines de semana (sábados y domingos), de 8 a. m. a 8 p. m.

La Maratón Quirúrgica Nacional ha permitido que los grandes complejos hospitalarios operen a su máxima capacidad. La Red Prestacional Almenara encabeza las cifras con 606 cirugías, seguido de Rebagliati (439), Sabogal (357) y Lambayeque (245); y las redes asistenciales de Arequipa (221), Red Huánuco (209), entre otras.

Testimonios de esperanza

La Maratón Quirúrgica Nacional ha permitido atender casos complejos con celeridad. Magda Gonzales Rojas, de 37 años, quien padecía hipertiroidismo severo y debió dejar su trabajo por el cansancio extremo, fue operada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de Lima, de una tiroidectomía total (extirpación completa de la glándula tiroides) tras detectársele cáncer. “Me operaron muy rápido y ahora me siento mucho mejor. Después de tres años de malestares, por fin puedo mirar hacia adelante”, expresó la paciente.

En el mismo nosocomio, el paciente Deibi Sotelo Polo, intervenido por un tumor maxilofacial (mandibular), manifestó su agradecimiento por la eficiencia del proceso. “Me operaron y la recuperación ha sido altísima. A solo 9 días de la intervención me siento excelente. Todo el proceso fue muy ágil”, indicó el asegurado.

El desembalse quirúrgico también ha permitido que asegurados en el interior del país recuperen su bienestar. Es el caso de Samuel Carmona, intervenido de cataratas en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco. "Me siento aliviado de que estén realizando esta campaña. Gracias a la atención oportuna hoy puedo volver a ver y retomar mi vida con normalidad", dijo emocionado tras la cirugía que le devolvió la autonomía.