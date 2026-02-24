Te puede interesar: si tienes cáscaras de palta, no las tires

Aprende a darles un nuevo uso a las cáscaras de palta con ideas útiles y amigables con el ambiente.

Por lo general, las cáscaras de palta acaban en el tacho de basura sin mayor reflexión. No obstante, pueden transformarse en recursos prácticos tanto para el hogar como para el cuidado personal. Reaprovecharlas es una alternativa simple para disminuir desperdicios y sacarles mayor provecho.

Uno de los usos más extendidos es como fertilizante orgánico para las plantas. Gracias a los nutrientes que contienen, contribuyen a enriquecer el suelo y favorecer el desarrollo vegetal. Basta con picarlas y añadirlas al compost o directamente a la tierra.

Asimismo, pueden incorporarse en tratamientos de belleza hechos en casa. La parte interior conserva aceites naturales con efecto hidratante para la piel. Aplicarla con suaves masajes en el rostro o las manos ayuda a mantenerlas suaves y luminosas.

Incluso resultan útiles para remover grasa en utensilios de cocina. Sus componentes naturales facilitan despegar residuos difíciles. Por eso, antes de desecharlas, considera reutilizarlas y aprovechar sus beneficios.