Recomiendan incluir vitamina A en alimentación para fortalecer visión y defensas de niños

El Ministerio de Salud (Minsa) destacó la importancia del consumo diario de vitamina A en los niños, para garantizar el adecuado desarrollo de la visión y el fortalecimiento del sistema inmunológico y óseo.

A través de un comunicado, la institución recomendó a las familias incorporar en la alimentación de niñas y niños alimentos de origen animal, así como frutas y verduras de color amarillo y anaranjado. "La incorporación de estos alimentos contribuye no solo a la salud visual, sino también a fortalecer las defensas y promover un crecimiento saludable", señaló Max Bendezú, Director de Promoción de la Salud del Minsa.

Alimentos ricos en vitamina A y betacarotenos

Este nutriente esencial se encuentra en alimentos de origen animal como hígado, sangrecita, carne de res, pescado, pollo, leche y sus derivados. También está presente en frutas y verduras de color amarillo y anaranjado como zanahoria, zapallo, camote, papaya y mango, que contienen betacarotenos, compuestos que el organismo transforma en vitamina A según sus necesidades. La carencia de este nutriente puede afectar la visión, aumentar el riesgo de infecciones y comprometer el crecimiento infantil.

Lactancia materna y alimentación complementaria

El Minsa recordó que la lactancia materna es la primera y más importante fuente de vitamina A, además de aportar inmunoglobulinas que refuerzan las defensas del bebé. Por ello, se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuidad hasta los dos años o más.

Cabe destacar, que en el inicio de la alimentación complementaria, se presenta una valiosa oportunidad para incorporar alimentos nutritivos que aseguren un adecuado aporte de este nutriente.

Preparaciones sencillas y orientación gratuita

El sector salud aconseja incluir alimentos ricos en vitamina A en preparaciones como papillas, purés y mazamorras, utilizando ingredientes accesibles como zanahoria, camote, zapallo, calabaza, mango y melón. Promover una alimentación variada y colorida desde los primeros años contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales y formar hábitos saludables.

Asimismo, el Minsa recomendó a la población acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir consejería nutricional personalizada o también comunicarse gratuitamente a la Línea 113, opción 3.