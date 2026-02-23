¿Quieres alargar la vida de tus gatos? especialistas revelan las claves de su longevidad y nutrición

La longevidad de los gatos domésticos depende en gran medida de su alimentación y cuidados preventivos. Investigaciones recientes y especialistas veterinarios coinciden en que una dieta adecuada puede reducir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida del felino, desmontando el mito de que los gatos “tienen siete vidas”.

Nutrición y peso: factores clave para retrasar el envejecimien to

Un estudio publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association indica que el envejecimiento felino puede modificarse con ciencia y prevención. Según expertos, mantener una condición corporal magra mediante control calórico estricto prolonga la esperanza de vida y reduce riesgos de patologías renales, cardíacas y articulares.

La evidencia científica muestra que la nutrición adecuada también influye en el sistema inmunológico, la salud digestiva y el deterioro cognitivo. Además, el seguimiento veterinario permite ajustar dieta, snacks y frecuencia de alimentación conforme el gato envejece.

Cinco claves para aumentar la longevidad de los gatos

Especialistas recomiendan aplicar cinco ejes fundamentales para mejorar la salud felina:

-Control calórico estricto para evitar sobrepeso y enfermedades asociadas.

-Nutrición antiinflamatoria para prevenir patologías crónicas silenciosas.

- Cuidado del microbioma intestinal, clave para digestión y función cerebral.

- Evaluación nutricional dinámica según edad, peso y condición del animal.

- Intervención temprana desde los 7 años, antes de los signos de envejecimiento.

Estos factores pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento saludable y la aparición temprana de enfermedades.

Prevención veterinaria y otros factores que influyen en la vida felina

Los especialistas recomiendan controles veterinarios cada seis meses en gatos mayores de siete años para detectar problemas a tiempo. La evidencia también muestra que los gatos esterilizados viven más que los no esterilizados, y que las hembras suelen tener mayor esperanza de vida que los machos.

Asimismo, estudios señalan que los gatos mestizos tienden a vivir más que los de raza pura, posiblemente por su diversidad genética. En conjunto, la ciencia apunta a que la longevidad felina depende de una combinación de alimentación balanceada, monitoreo clínico y cuidados preventivos continuos.