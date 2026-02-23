¿Qué hago si mi hijo es therian? El fenómeno que crece en redes y lo que dice la ciencia

El fenómeno therian, cada vez más visible en redes sociales, plantea una pregunta inquietante para muchas familias: ¿qué significa cuando un joven dice que no se siente del todo humano? Aunque la idea pueda parecer extraña, la psicología señala que podría tratarse de una forma simbólica de identidad y no necesariamente de un problema de salud mental.

¿Qué significa ser therian? ¿Es un trastorno automático?

Una persona therian afirma experimentar una identidad interna relacionada con un animal, sin creer necesariamente que se ha transformado físicamente. Dentro de estas comunidades se describen experiencias como:

- Mental shifts, cambios momentáneos en la forma de percibirse.

- Sensaciones simbólicas corporales, como imaginar orejas o cola.

- Una conexión emocional con rasgos asociados al animal elegido.

Especialistas subrayan que el therianismo no debe confundirse con el mundo furry, más vinculado a la estética o cultura pop. Tampoco equivale a la licantropía clínica, un trastorno psiquiátrico raro en el que la persona cree literalmente haberse convertido en animal. La diferencia clave es que el therianismo suele ser simbólico, no delirante.

Internet, identidad y búsqueda de pertenencia

La idea de lo humano mezclado con lo animal no es nueva: aparece en mitos, tótems y relatos desde la antigüedad. Sin embargo, internet permitió que experiencias individuales se transformen en identidades compartidas.

Psicólogos señalan que este fenómeno aparece con frecuencia en la adolescencia, etapa marcada por la búsqueda de pertenencia y diferenciación. Para algunos jóvenes, lo animal funciona como metáfora emocional de rasgos personales como independencia, instinto o sensación de no encajar. En este contexto, la identidad therian puede ser una forma de narrarse a sí mismos.

¿Qué hacer en casa según la psicología?

Los especialistas coinciden en que explorar identidades en la adolescencia es normal y no implica automáticamente un trastorno. La clave está en observar cómo se vive esa identidad:

- Si es simbólica y no afecta el funcionamiento diario, suele formar parte del desarrollo personal.

- Si incluye creencias literales de transformación o deterioro grave en la vida cotidiana, conviene consultar con un profesional.

- Escuchar antes de reaccionar suele ofrecer más información que ridiculizar o prohibir.

La evidencia psicológica indica que muchas etiquetas adoptadas en la adolescencia cambian con el tiempo, mientras que lo que permanece es la experiencia emocional que las originó.