¡Atención! Consumir cannabis en la adolescencia duplica el riesgo de psicosis y trastorno bipolar

El consumo de cannabis en adolescentes vuelve a encender las alertas sanitarias. Un estudio publicado en JAMA Health Forum advierte que quienes consumen esta sustancia entre los 13 y 17 años enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos psicóticos, bipolares, depresión y ansiedad al inicio de la adultez.

Estudio masivo confirma mayor riesgo en salud mental

La investigación siguió a 463 mil 396 adolescentes hasta los 26 años, analizando registros médicos entre 2016 y 2023. Los resultados muestran que consumir cannabis durante el último año en la adolescencia duplica el riesgo de psicosis y trastorno bipolar y aumenta las probabilidades de otros problemas psiquiátricos.

En promedio, los jóvenes consumidores fueron diagnosticados con algún trastorno mental entre 1,7 y 2,3 años después del consumo. Los autores señalan que el diseño longitudinal refuerza la evidencia de que la exposición temprana al cannabis es un factor de riesgo potencial para enfermedades mentales.

Una droga popular y cada vez más potente

El estudio advierte que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más usada por adolescentes. Datos citados indican que su consumo crece con la edad escolar:

8 % en estudiantes de 13-14 años

26 % en jóvenes de 17-18 años

Más del 10 % de adolescentes consumió en el último año

Además, la investigación destaca el aumento en la potencia del THC, que supera el 20 % en flores de cannabis y puede llegar a más del 95 % en concentrados, lo que incrementa los riesgos para el cerebro en desarrollo.

Impacto social y llamado a la prevención

A diferencia de estudios previos, este análisis incluyó cualquier consumo reportado durante el último año, incluso ocasional. Los investigadores señalan que el riesgo se mantiene aun controlando antecedentes de salud mental o consumo de otras sustancias.

El estudio también detectó mayor prevalencia de consumo entre adolescentes con menores recursos, lo que podría profundizar las brechas de salud mental. Especialistas insisten en que padres y jóvenes deben contar con información clara sobre los efectos del cannabis en la adolescencia para tomar decisiones informadas.