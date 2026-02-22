Minsa alerta sobre enfermedad de manos, pies y boca: recomienda medidas de higiene ante inicio de clases

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a padres de familia y cuidadores a reforzar las medidas de higiene en el hogar y centros educativos antes del inicio de clases, con el objetivo de prevenir el contagio de la enfermedad conocida como manos, pies y boca.

La Dra. Josseline Olivera Vera, médica infectóloga del Minsa, explicó que esta infección viral es causada principalmente por el virus del grupo enterovirus, como el coxsackie, y se caracteriza por fiebre, malestar general, llagas en la boca y erupciones en manos y pies.

La especialista señaló que la enfermedad es frecuente en niños menores de 5 años debido a que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y al mayor contacto entre ellos en espacios como guarderías y centros preescolares.

Transmisión de enfermedad

Aunque los síntomas desaparecen en un periodo de 5 a 8 días, la rapidez del contagio en nidos y escuelas representa un desafío para la salud pública. La transmisión ocurre por contacto directo con secreciones de nariz y garganta, ampollas, así como a través de objetos contaminados o material fecal.

Recomendaciones para evitar propagación

La Dra. Olivera indicó que las lesiones en la boca pueden provocar que los niños rechacen alimentos y líquidos, por lo que recomienda que permanezcan en casa al menos 7 días desde el inicio de síntomas para evitar contagios. Entre las medidas preventivas destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, desinfectar juguetes y superficies con soluciones de cloro diluido, cubrirse al toser o estornudar con el antebrazo y evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Qué hacer ante signos y línea gratuita de orientación

El Ministerio de Salud recordó que la población puede recibir orientación gratuita las 24 horas del día a través de la Línea 113 Salud, opción 3. Ante cualquier signo de alarma, las autoridades recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano al domicilio para recibir atención oportuna.