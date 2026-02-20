Hospital Almenara de EsSalud moderniza servicio de Cardiología con 42 equipos de última generación

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, uno de los principales centros de alta complejidad del país, incorporó 42 equipos de última generación para optimizar la atención cardiológica y reducir significativamente los tiempos de espera.

El nuevo equipamiento incluye 12 ecocardiógrafos de alta resolución y 30 equipos Holter de última generación, lo que permitirá reducir el tiempo de espera, especialmente para este último examen a solo 10 días, agilizando así el diagnóstico de arritmias y otras patologías cardíacas.

El doctor Gerald Levano Pachas, jefe del Servicio de Cardiología, explicó que esta incorporación se logró mediante convenios marco y específicos con universidades, lo que permitió acceder a tecnología de punta sin costo alguno para la institución.

“Con los nuevos equipos Holter podremos detectar de manera más oportuna arritmias complejas. Asimismo, los ecocardiógrafos brindan imágenes de alta definición fundamentales para el diagnóstico de enfermedades valvulares, coronarias y de la función sistólica”, señaló.

Diagnóstico más rápido, intervención más oportuna

Explicó que con este moderno equipamiento se realizarán exámenes de diagnóstico más precisos, como la identificación inmediata de defectos cardíacos complejos, de tal manera que las arritmias o fallas valvulares serán derivadas rápidamente a la sala de hemodinámica para intervenciones oportunas.

El gerente de la Red Prestacional Almenara, doctor Christian Rafael Miranda Orrillo, indicó que la incorporación de estos equipos tecnológicos de vanguardia está destinada a potenciar el Departamento de Cardiología del hospital, considerado uno de los referentes más importantes de América Latina.

Alianza estratégica

Miranda subrayó que estos equipos se obtuvieron gracias a un convenio estratégico con la Universidad Wiener, gestionado a través de la Oficina de Capacitación. "Esta adquisición se ha logrado sin que le cueste un solo centavo a la institución. Es el resultado de alianzas con las instituciones educativas que ponen la tecnología de punta al servicio directo del paciente", señaló.

Con esta renovación tecnológica, el Hospital Almenara reafirma su liderazgo en el sector salud, celebrando 85 años de historia con la mirada puesta en la modernización y el bienestar de los pacientes asegurados.