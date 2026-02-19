Volver a sonreír: EsSalud y Fundación HUGS de Estados Unidos realizaron en Cusco operaciones pioneras en el país por parálisis facial

Hace dos décadas, una fuerte impresión marcó la vida de Delfina Huanca, de 47 años, y le dejó secuelas en el rostro que afectaron su salud, autoestima y vida social. Su historia, sin embargo, cambió al ser una de las 40 personas beneficiadas con la campaña humanitaria de corrección de microtias y parálisis facial que el Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Fundación Fundación Help US Give Smiles (HUGS), de Estados Unidos, realizaron en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de la ciudad del Cusco.

Delfina es uno de los dos casos emblemáticos de la campaña benéfica, que requirieron sendas operaciones de transferencia de músculo grácil mediante microcirugía para parálisis facial. Intervenciones altamente complejas y realizadas por primera vez en el país gracias a la cooperación internacional y al trabajo conjunto de especialistas nacionales y extranjeros.

Ella, quien padecía de parálisis facial, fue víctima durante años de incomprensión y comentarios dolorosos; incluso algunos atribuyeron su condición al “mal viento”, una creencia arraigada en la cultura andina. Tras múltiples consultas médicas, solo recibió indicaciones de terapias que no lograron devolverle la sonrisa, pero ahora es diferente. “Me siento feliz. Ya nadie me hará bullying y tampoco me marginará. Gracias a EsSalud volveré a sonreír”, dijo emocionada Delfina.

El otro caso emblemático es el de Carlos Manuel Chami, de 46 años y natural de la provincia de Anta, quien en el 2016 comenzó a sentir molestias en el rostro hasta que repentinamente presentó parálisis facial. Recorrió diversos especialistas sin obtener resultados favorables, situación que afectó profundamente su calidad de vida y desempeño cotidiano.

Ambos pacientes encontraron finalmente una oportunidad real de recuperación y de sonreír nuevamente gracias a esta campaña. Luego de ser evaluados por el equipo multidisciplinario, fueron intervenidos quirúrgicamente de manera exitosa.

Estas intervenciones representan un avance trascendental en la cirugía reconstructiva facial en el Perú y abren nuevas posibilidades para pacientes que durante años no encontraron alternativas definitivas a su condición.

En general, la campaña benefició a asegurados de EsSalud y pobladores no asegurados en general del Cusco, Apurímac y Madre de Dios, quienes acudieron motivados por la esperanza de mejorar su calidad de vida. Se llevaron a cabo otras ocho cirugías más sencillas por parálisis facial. Las otras 30 intervenciones quirúrgicas correspondieron a correcciones de microtia.

Cooperación internacional

La jefa de Cooperación Internacional de EsSalud, Dra. Cedilia Akemi Kuroiwa Pérez, junto al Gerente de la Red Asistencial Cusco, Dr. Carlos Meza Vilca, y el Director del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Dr. Julio César Espinoza Latorre, expresaron su profundo agradecimiento al equipo de la Fundación HUGS por su labor generosa y desprendida en favor de los pacientes del Cusco y de las regiones vecinas que llegaron en busca de mejorar su calidad de vida.