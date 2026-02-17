¿Ayahuasca contra la depresión? ensayo inicial revela que reduciría síntomas en tiempo récord

Un ensayo clínico realizado con 34 adultos con depresión clínica ha revelado que una sola dosis de dimetiltriptamina (DMT), el principio activo de la ayahuasca, podría ser efectiva para reducir rápidamente los síntomas de la depresión. El estudio, publicado en la revista Nature Medicine, sugiere que esta molécula psicodélica de acción rápida podría ser más práctica que otros tratamientos psicodélicos de acción prolongada, como la psilocibina. Sin embargo, los investigadores insisten en la necesidad de más estudios para validar estos resultados iniciales.

Reducción de síntomas en un corto período de tiempo

El ensayo clínico, realizado en dos etapas por un equipo liderado por David Erritzoe, del Imperial College de Londres, demostró que los participantes que recibieron DMT mostraron una notable disminución en las puntuaciones de depresión en una escala clínica, en comparación con aquellos que recibieron un placebo. Lo más destacado es que las mejoras fueron evidentes solo una semana después de la administración de la dosis, y los efectos antidepresivos continuaron durante las dos semanas siguientes. Durante la fase abierta del ensayo, en la que todos los participantes recibieron DMT, los efectos positivos se mantuvieron durante 12 semanas, sin notarse diferencias significativas entre aquellos que recibieron una o dos dosis.

Ventajas frente a terapias psicodélicas tradicionales

La DMT se diferencia de otras terapias psicodélicas, como la psilocibina, en que su acción es mucho más rápida. Mientras que los efectos de la psilocibina pueden durar hasta dos horas, la DMT genera un impacto psicodélico en aproximadamente 30 minutos, lo que podría hacer que las sesiones terapéuticas sean más fáciles de gestionar. Este tipo de psicodélico de acción corta abre nuevas posibilidades para el tratamiento de la depresión, que hasta ahora ha sido resistente a muchas terapias convencionales, como los antidepresivos, que conllevan efectos secundarios como disfunción sexual y aumento de peso.

Efectos adversos y la necesidad de más estudios

Si bien la mayoría de los efectos adversos reportados fueron leves o moderados, como náuseas, ansiedad temporal y dolor en el lugar de la infusión, el estudio subraya que aún se necesita una mayor investigación para evaluar la eficacia a largo plazo de la DMT y su comparación con otros tratamientos. Los expertos advierten que el tamaño muestral pequeño y la falta de un diseño más riguroso son limitaciones del estudio actual. Según Óscar Soto, psiquiatra adjunto en Parc Sanitari Sant Joan de Déu, los hallazgos son prometedores, pero deben interpretarse con cautela hasta que se realicen ensayos más amplios y detallados.