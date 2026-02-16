Minsa exhorta cuidar la conservación de los alimentos para evitar riesgos a la salud durante el inicio del año

Con el inicio del año y las altas temperaturas propias del verano, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), recuerda a la población la importancia de conservar adecuadamente los alimentos, con el fin de prevenir intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales que suelen incrementarse durante los meses más calurosos.

En esta época, el calor acelera la descomposición de los alimentos y favorece la proliferación de bacterias como Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus, especialmente cuando no se respetan las normas básicas de higiene y conservación.

¿Por qué es clave cuidar los alimentos en enero? Los especialistas del INS señalan que, durante el verano y en particular en el mes de enero, los alimentos pueden deteriorarse con mayor rapidez si no se almacenan correctamente.

Mantenerlos en buen estado permite proteger la salud de la familia, evitando diarreas, vómitos y otras infecciones; preservar el valor nutricional de los alimentos; reducir el desperdicio de comida y el gasto familiar; y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

RECOMENDACIONES PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS

El INS recomienda refrigerar los alimentos perecibles inmediatamente después de comprarlos o cocinarlos, mantener el refrigerador limpio y a una temperatura menor a 4 °C, separar alimentos crudos y cocidos usando recipientes herméticos, lavarse las manos antes y después de manipular alimentos, evitar dejar comida preparada a temperatura ambiente por más de dos horas, y revisar siempre la fecha de vencimiento y el estado del envase.

Algunos alimentos resisten mejor el calor si se almacenan correctamente. Verduras y hortalizas: zanahoria, zapallo, cebolla, ajo, papa; conservar en lugares frescos, secos y ventilados. Frutas: manzana, pera, sandía, melón, piña; mantener refrigeradas una vez abiertas o cortadas. Alimentos de origen animal: huevos (refrigerados), pescados y carnes (congelados), leche pasteurizada (refrigerada). Alimentos no perecibles: arroz, fideos, menestras, conservas; guardar en envases cerrados y lejos del calor.

Por otro lado, el INS advierte que productos como mayonesas caseras, cremas, ensaladas preparadas, carnes cocidas y pescados frescos deben consumirse rápidamente o mantenerse refrigerados, ya que son más propensos a contaminarse.

Recuerda que mantener una adecuada conservación de los alimentos, además del lavado de manos con agua y jabón, es una acción sencilla que previene enfermedades y protege a las familias, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.