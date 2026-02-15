Cáncer infantil: sepa los signos y síntomas que no se deben ignorar

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil que se conmemora este 15 de febrero, más de 1,930 niños y adolescentes han sido diagnosticados con esta condición en el país.

A diferencia del cáncer en adultos, el cáncer infantil no se puede prevenir, por lo que la detección temprana resulta fundamental para un tratamiento oportuno y mayores posibilidades de recuperación. Las neoplasias más frecuentes en el Perú son la leucemia, los tumores cerebrales y los linfomas.

Desconocimiento de signos de alerta retrasa atención

La Dra. Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa, resaltó que el cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. "Es crucial que la población conozca los signos y síntomas que pueden indicar la presencia de la enfermedad", señaló la especialista.

Por ello, hace un llamado a padres, educadores y población en general a estar atentos y buscar atención médica inmediata. La situación se agrava debido al desconocimiento sobre estas señales, lo que retrasa la búsqueda de ayuda y contribuye a las bajas tasas de curación en el ámbito pediátrico.

Diez señales de alerta que no deben ignorarse

El Minsa recomienda prestar especial atención a síntomas que pueden simular padecimientos frecuentes pero que requieren evaluación médica como dolor en huesos persistente que limita la actividad; mancha blanca en la pupila o estrabismo brusco; palidez progresiva; ganglios duros de más de 2 centímetros en cuello, axilas o ingle.

Asimismo, si presenta fiebre por más de siete días; dolor de cabeza persistente con vómitos; aumento de volumen abdominal; aumento de volumen en alguna parte del cuerpo sin signos de inflamación; moretones o petequias espontáneas en piel; y sangrado espontáneo de nariz y encías.

Orientación gratuita en línea 113

El sector salud enfatiza la importancia de que padres y tutores se conviertan en los principales aliados en la salud de sus hijos. "Detectar también es una forma de amar, y un diagnóstico a tiempo puede ser el comienzo de una historia llena de esperanza", recordó el Minsa. Para mayor información y orientación en salud gratuita, puede comunicarse a la Línea 113.