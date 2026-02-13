San Valentín sin dengue: Minsa alerta que floreros con agua pueden convertirse en criaderos del zancudo

El 14 de febrero de cada año se conmemora el Día del Amor y de la Amistad, una fecha que las parejas suelen entregar detalles especiales como: regalos, cenas, paseos y estos están complementados con flores y que al conservarlas en floreros con agua se pueden convertir un potencial criadero y hacer de este bello gesto en un problema para salud.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó desde el Mercado de Flores Acho, ubicado en el distrito del Rímac, que los criaderos son recipientes u objetos donde se acumula agua y se reproduce el zancudo Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. Los floreros con agua representan el 50% de criaderos con dengue.

En ese sentido, el director adjunto de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, Alexis Holguín Ruiz recomendó a la ciudadanía reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral. Esta acción evitará que el zancudo pueda reproducirse y generar daños en la familia.

El personal de la Red Integrada de Salud Rímac realizó una charla de educación y sensibilización dirigida a comerciantes y dirigentes quienes aprendieron a lavar, escobillar y conservar los recipientes donde almacenan agua para sus flores.

Alexis Holgín también recomendó a las familias poner en práctica la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”, cada fin de semana: revisar, identificar, reportar y eliminar los depósitos en desuso que pueden convertirse en criaderos.

Información y orientación

Con el objetivo de resolver las dudas existentes de la enfermedad del dengue, el Minsa cuenta con el servicio gratuito de información y orientación a través de la Línea 113, opción 1.

También cuenta con el servicio de mensajería a través de los aplicativos WhatsApp o Telegram, siendo los números de comunicación: 952 842 623 o 955 557 000 y por vía de correo institucional al: infosalud@minsa.gob.pe.