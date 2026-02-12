EsSalud promueve el cuidado responsable y la prevención de infecciones de transmisión sexual

En el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora cada 13 de febrero, y a pocos días de celebrarse el Dia de San Valentin, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que durante el 2025 las consultas por infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentaron 12 % respecto al año anterior en las redes prestacionales y asistenciales, pasando de 1150 atenciones en 2024 a 1278 en 2025. En lo que va del año ya se han registrado 72 casos.

La licenciada en Obstetricia Pilar Córdova Ordinola, del Hospital Nacional Guillermo Almenara, explica que la fecha no es casual. “Se conmemora un día antes de San Valentín porque es un momento en el que muchas personas pueden estar más expuestas a relaciones sexuales sin protección”, señaló.

El riesgo es real

Las ITS —incluido el VIH— no siempre presentan síntomas en etapas iniciales, lo que favorece su transmisión silenciosa. La mayoría de diagnósticos se detectan en consultorios de gineco-obstetricia y urología, muchas veces cuando la infección ya ha avanzado.

“El condón es un método accesible, económico y altamente efectivo. Sin embargo, todavía existen barreras culturales y mitos que impiden su uso constante”, precisó la especialista.

Amor sí, riesgos no

El preservativo no solo previene embarazos no deseados, también reduce de manera significativa la transmisión del VIH y otras ITS. Su uso correcto en las relaciones sexuales sigue siendo la medida más efectiva de protección. A nivel país, el preservativo es el segundo método más utilizado.

Por ello, EsSalud viene reforzando las consejerías en salud sexual y reproductiva en establecimientos de nivel I, II y III en todo el país en el marco de la campaña “¡Con condón aseguras tu protección!”, donde se brinda orientación permanente ya que cuenta con consultorios de Planificación Familiar y prevención de ITS, donde se brinda consejería durante todo el año, con el objetivo de crear conciencia en las personas sexualmente activas.

La institución recuerda que disfrutar la vida afectiva y sexual implica también asumir decisiones informadas. En estas fechas, el mejor regalo es el cuidado.