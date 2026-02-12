Cáncer de colon: señales tempranas que debes conocer tras la muerte del actor James Van Der Beek

La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por su papel en la serie “Dawson’s Creek”, ha reavivado la conversación sobre el cáncer de colon y la importancia de reconocer sus síntomas a tiempo. El artista falleció a los 48 años luego de ser diagnosticado en la segunda mitad de 2023 con cáncer colorrectal en etapa tres, una fase en la que la enfermedad ya se había extendido a ganglios linfáticos cercanos.

Señales que no debes ignorar

Según especialistas médicos y organismos de salud, el cáncer colorrectal se desarrolla a partir de crecimientos en el revestimiento interno del colon y puede avanzar si no se detecta de manera temprana. El propio actor reveló que comenzó a notar cambios en sus deposiciones antes de someterse a pruebas médicas, una señal que suele ser clave para el diagnóstico oportuno.

Entre las principales alertas que recomiendan vigilar se encuentran:

- Presencia de sangre en las heces, ya sea de color rojo brillante o más oscuro.

- Cambios persistentes en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o variaciones en la consistencia.

- Dolor, hinchazón abdominal o sensación de no vaciar completamente el intestino.

Otros síntomas que pueden aparecer incluyen pérdida de peso inexplicable, fatiga constante o mareos. Los expertos aconsejan acudir al médico si estas señales se mantienen por más de tres semanas.

Factores de riesgo y cómo reducir la probabilidad de padecerlo

Aunque el cáncer colorrectal afecta principalmente a adultos mayores, estudios recientes advierten un aumento de casos en personas menores de 50 años. Entre los factores que elevan el riesgo destacan la obesidad, el consumo frecuente de carnes procesadas, el tabaquismo y el exceso de alcohol, además de antecedentes de pólipos intestinales o ciertas condiciones genéticas.

Para disminuir el riesgo, especialistas recomiendan mantener hábitos saludables como aumentar el consumo de fibra, realizar actividad física regular y someterse a exámenes de detección cuando sean indicados. El diagnóstico suele realizarse mediante colonoscopia o sigmoidoscopia flexible, procedimientos que permiten observar el interior del intestino y detectar posibles lesiones en etapas tempranas, cuando las probabilidades de supervivencia superan el 90 %.