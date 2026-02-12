Minsa protege a más de 100 mil niños durante Semana de Intensificación de la Vacunación a nivel nacional

Con el firme objetivo de acercar los servicios de salud a la ciudadanía, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegó una importante jornada de inmunización en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria. Esta intervención forma parte de la Semana de Intensificación de la Vacunación, estrategia nacional que se desarrolla del 9 al 15 de febrero en todo el país.

Durante esta jornada, el Minsa se ha propuesto la meta de aplicar más de 100 mil dosis de vacunas clave, entre las que destacan la Pentavalente, SPR (sarampión, paperas y rubéola), IPV (polio) y contra la fiebre amarilla. El esfuerzo está enfocado prioritariamente en niñas y niños menores de cinco años, protegiéndolos contra complicaciones graves, discapacidades o incluso la muerte.

La Dra. Valentina Antonieta Alarcón Guizado, directora general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, lideró la actividad y resaltó la importancia de la prevención. “Vacunarse es un acto de amor y responsabilidad. Con cada dosis aplicada protegemos no solo a una persona, sino a toda la comunidad”, enfatizó.

Como parte de esta estrategia, brigadas de vacunación se vienen desplegando casa por casa, en establecimientos de salud, hospitales, mercados, parques y otros espacios públicos de alta concurrencia, facilitando el acceso oportuno a las 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades.

¡Vacunarse es proteger la vida!

El Minsa exhorta a madres, padres y cuidadores a revisar el carné de vacunación de sus hijos y completar las dosis pendientes. Asimismo, recuerda que la vacunación es gratuita y se encuentra disponible en los establecimientos de salud a nivel nacional.

La Semana de Intensificación de la Vacunación representa un esfuerzo articulado para proteger la vida, fortalecer la salud pública y garantizar que ningún niño o adulto quede desprotegido frente a enfermedades prevenibles.

Quienes deseen mayor información o tengan dudas acerca de la vacunación, el Minsa cuenta con el servicio gratuito de información y orientación a través de la Línea 113, opción 3.

También con el servicio de mensajería a través de los aplicativos WhatsApp o Telegram, siendo los números de comunicación 952 842 623 o 955 557 000 y por vía de correo institucional al: infosalud@minsa.gob.pe.