Verano saludable 2026: Minsa publica lista de playas aptas para bañistas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), lanzó la campaña “Verano Saludable 2026” con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios que afecten la salud pública. La ciudadanía puede ingresar al sitio web de Digesa para consultar el listado de playas y piscinas saludables, así como aquellas calificadas como insalubres.

En la plataforma se pueden encontrar filtros por departamento, provincia y distrito, lo que facilita la búsqueda del lugar deseado. Para obtener la calificación de “saludable”, se evalúan los siguientes parámetros:

• Calidad microbiológica.

• Nivel de limpieza.

• Disponibilidad de servicios higiénicos.

Además, la campaña busca promover prácticas de cuidado entre los veraneantes y garantizar que tanto playas como piscinas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. Actualmente, la página registra 347 540 visitas de usuarios.

OTRAS RECOMENDACIONES DEL MINSA

Por otro lado, el ente rector del sector Salud recomendó a la población tomar precauciones ante esta temporada de alta radiación solar, como usar protector solar con un factor de protección mayor a 50 FPS, lentes de sol con filtro UV 400 y sombreros de ala ancha, entre otras medidas.