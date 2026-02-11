“Salud que abraza”: EsSalud acerca con campaña servicios preventivos a trabajadores del INABIF

El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó la campaña preventiva “Salud que abraza” en la explanada de la sede principal del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), en el distrito limeño de Pueblo Libre, con el objetivo de acercar servicios de diagnóstico temprano y atención integral a docentes y trabajadores administrativos asegurados de dicha institución adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, promoviendo el cuidado oportuno de su salud.

La intervención, que duró dos días, formó parte de las acciones de extensión y promoción de la salud impulsadas por la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, orientadas a reducir brechas de atención y fortalecer la cultura del autocuidado en entornos laborales. La acción benefició a más de 300 trabajadores del INABIF, sumando más de 700 atenciones directas, priorizando a asegurados mayores de 18 años que no se habían realizado chequeos médicos recientes.

Se brindó atención multidisciplinaria en medicina general, medicina familiar, cirugía, odontología, obstetricia, nutrición y psicología, además de exámenes auxiliares como electrocardiograma, densitometría ósea, Papanicolaou y análisis clínicos completos. Asimismo, se realizaron pruebas de laboratorio y pruebas de antígeno prostático (PSA), enfocadas en la detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y cánceres de mayor incidencia.

Compromiso institucional

En la primera jornada, en representación de EsSalud participó el gerente general, Dr. Martín Colca Ccahuana, quien reafirmó el compromiso institucional de acercar servicios de salud preventivos a la población asegurada, destacando que estas acciones permiten llegar directamente a los centros de trabajo para cuidar la salud de quienes sostienen el servicio público.

La campaña también incluyó consejería en salud sexual y reproductiva, promoción de estilos de vida saludables y educación preventiva para identificar factores de riesgo metabólicos, cardiovasculares y oncológicos, y disminuir la morbilidad y discapacidad asociadas a enfermedades prevenibles.

Esta estrategia se alineó al objetivo institucional de EsSalud de fortalecer la atención primaria y sirvió para mejorar el acceso oportuno a prestaciones integrales y consolidar un servicio cercano y de impacto positivo en la salud laboral.