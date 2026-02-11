Detectan 42 compuestos químicos en el semen humano que podrían afectar la fertilidad

Una investigación internacional liderada por el CSIC identificó sustancias químicas de uso cotidiano en muestras de semen que estarían vinculadas con la calidad espermática. El hallazgo refuerza la preocupación sobre el impacto del exposoma químico en la salud reproductiva. Expertos advierten que la infertilidad masculina podría estar relacionada con factores ambientales y de estilo de vida.

Hallan sustancias químicas asociadas a la calidad seminal

Un estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) identificó 42 compuestos químicos en el semen humano que podrían afectar la salud reproductiva masculina. La investigación, realizada junto al Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (INRAE) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), analizó el exposoma químico mediante espectrometría de masas de alta resolución, una técnica capaz de detectar con precisión sustancias presentes en el organismo.

Para llegar a estos resultados, los científicos evaluaron muestras de semen, sangre y orina de 48 hombres sanos entre 18 y 40 años residentes en Tarragona. Tras rastrear más de 2 mil compuestos orgánicos, hallaron diversas mezclas químicas que incluían edulcorantes artificiales, insecticidas, PFAS, retardantes de llama y sustancias relacionadas con alimentos y medicamentos. Según la investigadora Montse Marquès, aunque el estudio no establece causalidad directa, sí evidencia asociaciones entre la exposición química y parámetros de la calidad seminal.

¿Qué químicos cotidianos están bajo la lupa?

Entre los compuestos detectados, el acesulfamo, el bisfenol-S y el insecticida nitenpiram se asociaron con menor número total de espermatozoides, alteraciones en su forma y disminución en la concentración. Asimismo, el retardante de llama fosfato de trietilo se relacionó con menor volumen espermático, mientras que ciertos aditivos industriales mostraron vínculos con una reducción en la movilidad y vitalidad de los espermatozoides.

El estudio también confirmó asociaciones negativas ya descritas en investigaciones previas para sustancias derivadas del tabaco, como la nicotina y la cotinina, así como compuestos perfluorados presentes en utensilios de cocina, envases y textiles. Los investigadores señalan que la infertilidad afecta al 15 % de la población mundial y que entre el 40 y 50 % de los casos están relacionados con factores masculinos, por lo que la exposición ambiental emerge como una variable clave en el debate científico sobre salud reproductiva y calidad seminal.