Refuerzan la vigilancia de medicamentos y dispositivos médicos para prevenir riesgos en pacientes

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), a través de su Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), está reforzando la cultura de la notificación de eventos adversos por parte de los profesionales de la salud en el marco de la vigilancia de medicamentos y dispositivos médicos.

El personal asistencial informa sobre los posibles problemas asociados a los productos farmacológicos y al uso de dispositivos médicos. Esta información es fundamental para el análisis y la toma de decisiones orientadas a prevenir riesgos y mejorar la seguridad de los pacientes.

“El instituto trabaja articuladamente con los Comités de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de los centros asistenciales a nivel nacional. Ambos conceptos son fundamentales en la salud pública”, explica la directora del IETSI, doctora Daysi Díaz Obregón.

Vigilancia activa y trabajo en red

“Para lograr unas adecuadas farmacovigilancia y tecnovigilancia, venimos incorporando estrategias más proactivas, como la vigilancia activa, a través de los respectivos comités de los centros asistenciales de las redes asistenciales y prestacionales de EsSalud en todo el país, que buscan identificar eventos adversos relacionados a medicamentos y dispositivos médicos mediante la revisión sistemática de datos clínicos y el seguimiento directo de pacientes”, detalla la funcionaria.

Agrega que, cada año, el IETSI fortalece las capacidades del personal de salud para que realice una oportuna y correcta notificación de posibles problemas y riesgos durante los tratamientos de los pacientes, relacionados al uso de medicamentos y dispositivos médicos.

En ese contexto, el instituto capacitó durante el año 2025 a 1418 profesionales de la salud de todo el país. Estas capacitaciones han permitido que 15 centros asistenciales se incorporen al sistema de notificación, con respecto al 2024, precisa la especialista.

La farmacovigilancia y la tecnovigilancia surgen ante la necesidad de continuar monitoreando el desempeño de los medicamentos y dispositivos médicos después de su comercialización, ya que los estudios realizados antes de su uso en la población no siempre están enmarcados en las condiciones reales en las que se utilizan los productos.

Participación clave

La doctora Diaz resalta que cada notificación cuenta. “Reportar una sospecha de reacción adversa a un medicamento contribuye a detectar riesgos, prevenir daños y salvar vidas. La participación de los profesionales de la salud fortalece la seguridad y la calidad de la atención que se brinda a los asegurados”, destaca.

La funcionaria informó que, cuando se identifican medicamentos o dispositivos médicos que representen un riesgo para los pacientes, el IETSI emite recomendaciones y, de ser necesario, articula las acciones con otras áreas de EsSalud para evitar la utilización de los mismos y, así, proteger la salud de los pacientes.

Información oportuna a nivel nacional

Cabe resaltar que, también, a través de este sistema de notificación el IETSI comunica al personal de salud de las redes prestacionales y asistenciales de la seguridad social sobre posibles suspensiones de registros sanitarios de determinados productos y sus consecuentes inmovilizaciones, luego de que son ordenadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud, previa verificación con la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud de la existencia de lotes involucrados en los stocks de la seguridad social.

Finalmente, es importante destacar que la farmacovigilancia y la tecnovigilancia son claves para decidir acciones y estrategias en favor de la población asegurada, y redundan en el fortalecimiento del primer nivel de atención y en el incremento de la producción asistencial.