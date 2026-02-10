Estudio revela que redes sociales generan más ansiedad en mujeres jóvenes que en hombres

El avance de las plataformas digitales entre adolescentes vuelve a estar bajo la lupa tras la publicación de un estudio que expone diferencias de género en los niveles de ansiedad y presión social asociados al uso constante del teléfono móvil.

Diferencias de ansiedad entre chicas y chicos

El ensayo científico, impulsado por la Comunidad de Madrid y desarrollado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Pontificia Comillas, analizó a setecientos alumnos de entre 12 y 17 años. Entre sus principales hallazgos destaca que el 76,5 % de las chicas de 17 años siente ansiedad si no responde de inmediato a mensajes en redes sociales, cifra superior al 57 % registrado en chicos de 15 y 16 años. El estudio también advierte sobre la presencia de la denominada nomofobia, el miedo irracional a no tener acceso al teléfono móvil, detectado en una gran mayoría de encuestados.

Los investigadores señalan que plataformas como TikTok generan ansiedad en el 42 % de los menores cuando no reciben respuestas rápidas, mientras que Instagram provoca niveles elevados de inseguridad en el 67 % de chicas y el 39 % de chicos de 16 y 17 años si pierden acceso a sus cuentas. Además, el análisis identifica un cambio progresivo en el consumo digital: los menores de 11 y 12 años priorizan YouTube, mientras que entre los 13 y 16 años se inclinan por contenidos más inmediatos y virales.

Medidas educativas y preocupación por el buen sueño

El informe también revela que las edades más vulnerables se concentran entre los 14 y 16 años, etapa en la que aumenta la ansiedad y se reducen las horas de descanso. Según los resultados, seis de cada diez adolescentes pierden horas de sueño debido al uso prolongado de dispositivos, mientras que uno de cada cinco reconoce ocultar el tiempo real que pasa conectado. Ante este panorama, autoridades educativas de la Comunidad de Madrid han reforzado políticas como la prohibición del uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, vigente desde el curso 2020-2021.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, destacó que el estudio respalda medidas orientadas a proteger la salud mental de los estudiantes. Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, subrayó que el uso inadecuado de la tecnología puede afectar la autoestima y las relaciones personales, por lo que se apuesta por programas de formación para padres y docentes a través del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas. La región anunció además nuevos recursos asistenciales para jóvenes con problemas derivados del consumo digital excesivo, en un contexto donde especialistas advierten que las herramientas tecnológicas continuarán formando parte central de la vida social y educativa de las nuevas generaciones. (Con información de EFE).