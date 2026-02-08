Alertan sobre aumento de estrés, ansiedad y fobia social en niños y adolescentes

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que, desde hace tres años tras la pandemia de la Covid-19, se registra un incremento de casos de estrés, ansiedad y fobia social entre niños y adolescentes.

Según el psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau de EsSalud, Carlos Vera Scamarone, un factor importante es la dificultad para socializar, considerada una secuela del confinamiento, donde muchos menores limitaron sus interacciones al uso de celulares o tablets, afectando su comunicación en el hogar y entorno social.

Fobia social y riesgos del mal uso de tecnología

El especialista explicó que este cuadro configura lo que se conoce como fobia social, un trastorno de la conducta caracterizado por miedo a exponerse a los demás, inseguridad y baja autoestima. "Si el uso de esos dispositivos no está bien direccionado, puede llevar a los chicos a ciertos problemas en su desarrollo como dificultad para interrelacionarse, fobia social, no poder controlar la frustración y tener reacciones impulsivas", señaló Vera Scamarone. Ante estos signos, recomendó acudir primero a un psicólogo para diagnóstico y acompañamiento.

Derivación de casos graves y manejo del estrés

El psiquiatra subrayó que, cuando la situación se agrava con autoagresión, ideación suicida, impulsividades fuertes o adicciones, los pacientes deben ser derivados a un psiquiatra para definir un tratamiento con medicación o estimulación transcraneal.

Para el control del estrés y la ansiedad, recomendó reconocer y expresar las emociones con alguien de confianza, realizar ejercicios y rutinas, y, si la ansiedad bloquea el rendimiento, considerar la medicación bajo supervisión profesional.

Recomendaciones para padres

Vera Scamarone aconsejó a los padres que, si observan estos patrones de conducta, lleven al menor a una consulta psicológica. "En caso de que un niño o una niña ya haya sido diagnosticado con ansiedad es fundamental que los cuidadores mantengan la calma, aprendan a identificar los síntomas de sus episodios y fomenten la confianza y la comunicación", indicó. Para cuidar la salud mental de los menores, recomendó fortalecer su autoestima, realizar pausas activas adecuadas, mantener una alimentación equilibrada y un diálogo abierto y constante.