Perú lidera la telesalud en América Latina con más de 9 millones de atenciones y una red nacional de 3,072 establecimientos interconectados

El Perú se ha consolidado como uno de los países líderes en la implementación efectiva de la telesalud en América Latina, tras registrar más de 9 millones de atenciones a nivel nacional en los últimos tres años, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Este avance ha sido posible gracias a una inversión superior a S/ 42 millones, destinada a la adquisición de equipamiento biomédico compatible con telemedicina y tecnología informática para la transmisión segura de datos e imágenes médicas. Como resultado, 3,072 establecimientos de salud se encuentran interconectados, de los cuales 678 cuentan con equipamiento biomédico especializado para brindar servicios de telemedicina, beneficiando potencialmente a más de 12 millones de personas.

Así lo dio a conocer la Dra. Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, que reunió a autoridades y expertos del sector salud de la región.

La viceministra destacó que la Red Nacional de Telesalud, entre 2023 y 2025, ha permitido acercar servicios de salud especializados a poblaciones de zonas rurales, de frontera y regiones alejadas, donde históricamente las brechas de acceso han sido mayores.

“El Perú ha pasado de contar con un marco normativo a una implementación real y sostenida de la telesalud en todo el territorio nacional. Hoy, la telemedicina forma parte de la cartera de servicios de los establecimientos de salud y sus atenciones son financiadas por el SIS, fortaleciendo especialmente el primer nivel de atención”, señaló.

Asimismo, resaltó el impacto del Hospital Digital, modelo que articula teleconsultas, teleinterconsultas especializadas y telediagnóstico, permitiendo una atención oportuna desde cualquier punto del país y garantizando la continuidad del cuidado mediante la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud más cercano al paciente.

La incorporación de tecnologías digitales también ha permitido reducir significativamente los tiempos de espera para diagnósticos especializados. En el caso de la telemamografía, por ejemplo, los resultados que antes podían tardar hasta 60 días, hoy están disponibles en menos de 48 horas, facilitando un diagnóstico oportuno e inicio temprano del tratamiento.

Expansión sostenida de la atención remota

Actualmente, el Minsa mantiene una red nacional de establecimientos interconectados con capacidad para para prestaciones de servicio de telesalud, la cual se fortalece y amplía de forma continua durante el 2026 para atender más a la población.

La ciudadanía puede identificar los establecimientos que brindan estos servicios a través del mapa oficial de telemedicina del Estado, herramienta pública que promueve la transparencia y el acceso a información actualizada.