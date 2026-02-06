Hospital Perú de EsSalud realizó más de 7000 atenciones especializadas y redujo listas de espera en la región Cajamarca

Con resultados concretos para la población asegurada, el Hospital Perú, estrategia itinerante del Seguro Social de Salud (EsSalud), culminó con éxito un Operativo de Desembalse Especializado en la región Cajamarca, donde realizó 7037 atenciones médicas entre el 23 y el 31 de enero, contribuyendo de manera directa a la reducción de listas de espera.

La intervención se desarrolló en las provincias de Celendín y Cajabamba, zonas donde el acceso a especialidades médicas suele ser limitado. Del 23 al 27 de enero, el equipo asistencial atendió en el Centro Médico Celendín, mientras que del 28 al 31 de enero las atenciones se concentraron en el Centro Médico Cajabamba. De manera simultánea, se reforzó la atención en el Hospital II Cajamarca, incrementando la capacidad resolutiva de toda la red.

Atención especializada cerca de casa

Durante el operativo, Hospital Perú desplegó infraestructura móvil, equipamiento de alta tecnología y un equipo multidisciplinario, permitiendo brindar atención integral en un solo punto. La cartera de servicios abarcó especialidades de alta demanda como medicina interna, gastroenterología, ginecología, oftalmología, medicina familiar, otorrinolaringología y medicina física y rehabilitación.

El operativo no solo brindó consultas, también garantizó el alivio oportuno mediante servicios de apoyo al diagnóstico, incluyendo laboratorio, rayos X, ecografías y la entrega inmediata de medicamentos a través de farmacia, asegurando una atención completa en un solo lugar.

Este despliegue masivo cumplió el objetivo de reducir la brecha de consultas en la Red Asistencial Cajamarca, garantizando una atención continua y de calidad. El éxito de esta intervención se suma a la gestión histórica de Hospital Perú, que durante el 2025 realizó más de 293 000 atenciones a través de 65 operativos en todo el país.