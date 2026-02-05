¿Qué tanto beneficia el ejercicio físico a combatir la depresión?

La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad a nivel global y afecta a más de 280 millones de personas, según estimaciones internacionales. Frente a este panorama, el ejercicio físico ha ganado atención como una alternativa complementaria a los tratamientos tradicionales, debido a que es de bajo costo, accesible y aporta beneficios adicionales para la salud general.

Una revisión Cochrane actualizada —considerada uno de los estándares más rigurosos en la evaluación de evidencia científica— analizó 73 ensayos clínicos aleatorizados con cerca de 5.000 adultos diagnosticados con depresión. Los resultados indican que la actividad física puede reducir los síntomas depresivos en comparación con no recibir tratamiento o con intervenciones de control, y que su efecto sería similar al de la psicoterapia. Frente al uso de antidepresivos, el impacto también fue comparable, aunque la certeza de la evidencia en este caso es menor.

Ejercicio y salud mental: ¿qué dice la evidencia científica?

El análisis señala que no existe un tipo único de ejercicio claramente superior, pero sugiere que las rutinas de intensidad leve a moderada podrían ofrecer mayores beneficios que las de alta exigencia. Asimismo, completar entre 13 y 36 sesiones se asoció con mejores resultados, en especial cuando se combinaron distintos tipos de actividad o se incluyó entrenamiento de fuerza, por encima del ejercicio aeróbico realizado de forma exclusiva.

No obstante, los autores advierten que el ejercicio no funciona de la misma manera en todas las personas y que los efectos a largo plazo aún no están bien definidos, debido al escaso seguimiento posterior en muchos estudios. Además, la mayoría de los ensayos analizados tuvo un número reducido de participantes, lo que limita la solidez de las conclusiones. Por ello, los especialistas coinciden en que, si bien la actividad física puede ser una opción segura y útil para algunos pacientes, todavía se requieren investigaciones más amplias y de mayor calidad para precisar en qué casos y bajo qué condiciones sus beneficios se mantienen en el tiempo.