Voces para sanar: Minsa premia historias de lucha y esperanza frente al Cáncer

El Minsa reconoció a los ganadores del concurso literario “Carol Ángeles”, una iniciativa que visibiliza, desde la palabra, las vivencias de pacientes oncológicos, familiares y profesionales de la salud, y refuerza el enfoque humano en la prevención y detección temprana del cáncer.

El certamen estuvo dirigido a pacientes oncológicos, familiares, profesionales de la salud y a todas las personas que han vivido de cerca esta enfermedad, promoviendo la escritura creativa como un espacio para compartir historias de lucha, resiliencia y humanidad.

Durante la ceremonia, el titular del Ministerio de Salud destacó que la lucha contra el cáncer no solo se enfrenta desde el ámbito médico, sino también desde una mirada profundamente humana. En ese sentido, resaltó la importancia de generar espacios que permitan escuchar las voces de quienes afrontan esta enfermedad desde distintas realidades.

“Siguiendo los lineamientos de nuestro Gobierno, informamos a la población que puede acudir a los establecimientos de salud del Minsa para realizarse despistajes de cáncer de próstata, mama, pulmón, entre otros, presentando únicamente su DNI, sin importar el seguro de salud que tengan”, señaló el ministro Luis Quiroz.

En la categoría adulta, el primer lugar fue otorgado a Marcos Josué Cueva Catasús por su relato “El umbral blanco”, dedicado a su hermano, paciente oncológico. El segundo lugar lo obtuvo Gianella Fernanda Ugarte Farfán con el poema “Existen las segundas oportunidades”, mientras que el tercer puesto fue para Carol Geimy Ordoñez Aquino, paciente oncológica, con el relato “Cuando el cáncer me mira”.

En la categoría juvenil, el primer lugar correspondió a Hanna Elvira Yáñez Torres con el cuento “Santi, Bobby y las estrellas fugaces”; el segundo lugar fue para María Fernanda Cueva Segundo con “Santi, Bobby y el bosque cantor”; y el tercer puesto para Rahi Trujillo Flores con “Santi, Nubia y Bobby”.

En la categoría infantil, el primer lugar fue obtenido por Irene Celestino Ariza con el cuento “Santy y Bobby entre susurros suaves”, mientras que el segundo puesto fue para Bianca Ainhoa Mieles Yance con “Santi en el mar”.

La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Juan Navarro Pando; el director de la Casa de la Literatura, Gary Marroquín Mendoza; la directora de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, Dra. Essy Maradiegue Chirinos y el Jefe Institucional del INEN, Francisco Berrospi Espinoza.

Con iniciativas como el concurso literario “Carol Ángeles”, el Ministerio de Salud reafirma que la lucha contra el cáncer es integral y va más allá de la prevención y el diagnóstico oportuno, incorporando el acompañamiento emocional, la empatía y la esperanza como pilares fundamentales del cuidado de la salud.