Alerta sanitaria: Indecopi advierte retiro inmediato de lote de sulfato ferroso 300 mg por fallas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta a través de su Sistema de Alertas de Consumo tras el retiro del lote 2077104 de tabletas recubiertas de sulfato ferroso 300 mg, un medicamento utilizado para tratar la anemia. La medida fue dispuesta por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) luego de detectar fallas en una prueba de calidad que podrían afectar la eficacia del producto farmacéutico.

Digemid ordena retiro y destrucción del medicamento

De acuerdo con la información oficial, el análisis reveló que el medicamento no se disuelve correctamente, lo que podría perjudicar a los consumidores que lo utilicen. Ante esta situación, la autoridad sanitaria ordenó retirar y destruir todas las unidades correspondientes al lote afectado, cuya presentación es en caja por 100 tabletas y cuenta con registro sanitario EN-05853. El titular del registro es Laboratorios Portugal S. R. L., empresa responsable de su fabricación en el país.

El Indecopi exhortó a los usuarios a revisar cuidadosamente el número de lote antes de consumir el producto y a suspender su uso si pertenece a la alerta emitida. Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la Digemid para recibir orientación adicional y despejar dudas sobre el medicamento y sus posibles riesgos.

Sistema de Alertas de Consumo y recomendaciones a la población

Las autoridades señalaron que el Sistema de Alertas de Consumo tiene como finalidad informar oportunamente sobre productos que puedan representar peligros inesperados para la salud o la seguridad. La información difundida proviene de proveedores y entidades sectoriales competentes, con el objetivo de prevenir daños y garantizar la protección de los consumidores.

Indecopi también recordó que cualquier persona puede reportar productos potencialmente peligrosos a través de su plataforma digital de alertas, contribuyendo así a la vigilancia ciudadana y al control sanitario en el mercado peruano. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación para asegurar que las unidades del lote cuestionado sean retiradas del circuito comercial.