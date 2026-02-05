¿Por qué bostezamos? Descubren un sorprendente efecto en el cerebro humano

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, reveló nuevos hallazgos sobre el bostezo y su impacto en el cerebro humano. A través de resonancias magnéticas realizadas a adultos sanos, los científicos observaron un comportamiento inesperado del líquido cefalorraquídeo, lo que abre una nueva línea de estudio sobre este reflejo biológico presente en múltiples especies.

Hallazgo inesperado

La investigación analizó a 22 participantes mientras bostezaban, respiraban profundo, intentaban reprimir el bostezo o mantenían una respiración normal. Los expertos esperaban resultados similares entre el bostezo y la inhalación profunda, pero descubrieron que ocurría lo contrario: mientras la respiración forzada empuja el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro, el bostezo lo desplaza en dirección opuesta, alejándolo del encéfalo. El neurocientífico Adam Martinac explicó que el resultado sorprendió al equipo al revisar las imágenes obtenidas.

El estudio también evidenció que tanto el bostezo como la respiración profunda incrementan el flujo de sangre que sale del cerebro, permitiendo el ingreso de sangre fresca. Sin embargo, solo durante el bostezo se registró una reorganización coordinada de fluidos, acompañada de un aumento del flujo arterial cercano a un tercio, lo que sugiere un mecanismo fisiológico más complejo de lo que se pensaba.

Reflejo innato y posibles funciones del bostezo

Otro aspecto que llamó la atención de los científicos fue que cada participante presentó un patrón de bostezo distinto, casi como una firma individual. Este hallazgo refuerza la teoría de que se trata de un comportamiento neurológico innato y no aprendido, relacionado con procesos automáticos del sistema nervioso.

Aunque el estudio aún no ha sido revisado por pares y permanece disponible en una plataforma científica preliminar, los investigadores plantean que el bostezo podría cumplir funciones vinculadas a la regulación térmica del cerebro o a la eliminación de desechos neurológicos. Estos resultados, difundidos por la revista Science Alert, aportan nuevas pistas para comprender por qué este antiguo reflejo continúa siendo esencial para el funcionamiento cerebral.