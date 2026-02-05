Minsa recauda 218 unidades de sangre para 654 pacientes en campaña conjunta con la ATU

La sangre es un recurso para salvar vidas que no se puede fabricar, por ello, que los bancos de sangre se mantengan abastecidos para atender las emergencias, cirugías de alta complejidad, complicaciones en un parto, tratamientos contra el cáncer, entre otros, depende de los donantes voluntarios.

Gracias a la campaña de donación de sangre, organizada por la La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud (Minsa) y al compromiso de los colaboradores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se recolectaron un total de 218 unidades de sangre, que beneficiarán a 654 pacientes de los hospitales del Niño de San Borja, Hospital de Lima Este - Vitarte, Hospital Dos de Mayo, Hospital María Auxiliadora, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Hospital Nacional Alcides Carrión y Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente quienes requieren este aporte para los diferentes tratamientos que se siguen en los referidos nosocomios.

La jornada se llevó a cabo en la sede principal de la ATU y en sus organismos adscritos ubicados en San Isidro, Ate Vitarte, Callao, Miraflores y Surquillo.

“Estamos agradecidos con todo el personal que se sensibiliza con este tema e invocamos a todos los ciudadanos a sumarse a este esfuerzo solidario", indicó el director general de la Dirección de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, Luis Alberto Atuncar Ramos, quien también destacó la necesidad de replicar esta campaña en todas las entidades públicas.

Pueden donar las personas de 18 a 60 años de edad, que pesen más de 50 kilos y que no estén consumiendo antibióticos, entre otros requisitos que serán evaluados por los profesionales. La sangre donada se repone en pocas horas, al tomar líquidos y guardar reposo durante el día, por lo cual el bienestar del donante no se ve afectado.

Si quieres ayudar donando, puedes acercarte a los hospitales del Minsa con banco de sangre autorizados o a los puntos de colecta en Lima: La Rambla San Borja, Open Plaza Atocongo, Mall Aventura Santa Anita, Real Plaza Villa María, Puesto de Colecta de la Municipalidad de Chorrillos; en Arequipa: Centro Comercial Real Plaza Arequipa; en Piura: Centro Comercial Mall Plaza, Centro Comercial Plaza del Sol; Cajamarca: Centro Comercial Real Plaza Cajamarca; Huancayo: Parque Huamamarca de Huancayo; Cusco: Puesto de Colecta San Antonio.