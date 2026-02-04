La ciencia y la migraña: buscan descifrar uno de los trastornos neurológicos más incomprendidos

Durante años, la migraña ha sido considerada un simple dolor de cabeza, pero hoy la investigación científica la reconoce como una compleja enfermedad neurológica que afecta a todo el cuerpo. Especialistas advierten que, a pesar de ser la segunda causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial, aún existen numerosas preguntas sobre qué la provoca y por qué se manifiesta de formas tan distintas en cada paciente.

Investigaciones buscan explicar el origen real de la migraña

Los expertos coinciden en que la migraña se encuentra entre los trastornos neurológicos menos comprendidos. Gregory Dussor, investigador de la Universidad de Texas en Dallas, señala que la afección implica una serie de procesos que comienzan incluso antes del dolor, como señales eléctricas anormales que se propagan por el cerebro. Estudios recientes han permitido observar estas ondas en tiempo real, revelando cómo podrían activar inflamación y desencadenar los síntomas característicos.

Además, los científicos analizan factores genéticos, vasculares y moleculares para entender el origen del problema. Investigaciones con miles de pacientes han identificado variaciones genéticas asociadas con la migraña, aunque aún no se han encontrado marcadores definitivos que permitan desarrollar medicamentos totalmente específicos. La complejidad radica en que cada persona presenta un “coctel” distinto de detonantes y síntomas, desde sensibilidad a la luz hasta náuseas o fatiga extrema.

Estigmas históricos y falta de inversión frenaron avances médicos

Durante siglos, la migraña fue considerada un padecimiento menor o asociado a estereotipos de género, lo que redujo la inversión científica y retrasó su estudio. Especialistas como Teshamae Monteith explican que este estigma influyó en la escasez de centros dedicados exclusivamente a investigar la enfermedad, pese a su alto costo económico y social, especialmente entre personas en edad productiva.

Hoy, nuevos descubrimientos sobre moléculas como el péptido CGRP y el papel de las meninges en la inflamación cerebral abren la puerta a tratamientos innovadores. Ensayos clínicos recientes muestran que algunos fármacos dirigidos a estos mecanismos han logrado reducir significativamente la frecuencia de los ataques en un gran número de pacientes, lo que refuerza la idea de que la migraña no es solo un dolor pasajero, sino una condición crónica que la ciencia recién empieza a comprender.