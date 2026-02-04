Día Mundial de Lucha contra el Cáncer: Paciente de 91 años supera neoplasia de piel con cirugía de Mohs en Hospital Rebagliati de EsSalud

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, y como parte de su campaña “El cáncer no avisa; cuidarte cada día es tu mejor defensa”, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca que el paciente asegurado Raúl Neumann, de 91 años, logró superar un cáncer de piel gracias a una exitosa cirugía de Mohs, técnica de alta precisión para el tratamiento de este tipo de neoplasias, realizada en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

La doctora Katherine Vallejo, jefa de la Unidad Quirúrgica del Servicio de Dermatología del Hospital Rebagliati, explicó que el paciente ingresó con una lesión de aproximadamente 4 centímetros, ubicada en la región preauricular derecha, comprometiendo incluso parte de la mejilla.

“El paciente presentaba un carcinoma epidermoide de crecimiento rápido. Antes de la cirugía evaluamos si había compromiso de planos profundos o ganglios en la parótida y el cuello. Luego realizamos la cirugía de Mohs, que nos permitió retirar únicamente el tejido necesario que luego sería evaluado por el patólogo”, señaló.

La especialista explicó que la intervención del adulto mayor se desarrolló en dos fases quirúrgicas para lograr la extirpación completa del cáncer. “Confirmada la ausencia total de células malignas, realizamos la reconstrucción mediante un colgajo de rotación y avance con excelentes resultados funcionales y estéticos. Esta técnica mejora significativamente la funcionalidad y la estética, especialmente en zonas críticas como nariz, párpados y boca”, indicó la doctora Vallejo.

Las incisiones fueron realizadas respetando las líneas naturales del rostro, especialmente en el contorno mandibular, logrando una cicatriz prácticamente imperceptible. La cirugía de Mohs permite ahorrar hasta 180 % de tejido sano en tumores primarios y hasta 350 % en lesiones recidivantes, en comparación con cirugías convencionales.

Equipo multidisciplinario

La especialista informó que el Hospital Rebagliati es el único nosocomio público del país que realiza este procedimiento de alta complejidad, el cual requiere un equipo multidisciplinario conformado por dermatólogos quirúrgicos, patólogos y tecnólogos médicos. “Nuestro hospital trata al mayor número de casos de cáncer de piel registrados en la seguridad social y realiza tres cirugías de Mohs por semana”, destacó.

“La cirugía de Mohs se consolida como uno de los tratamientos más efectivos y precisos para el cáncer de piel, especialmente para tumores ubicados en zonas sensibles como el rostro. Este procedimiento permite eliminar prácticamente el 100 % de las células cancerígenas, preservando al máximo el tejido sano, lo que se traduce en mejores resultados funcionales y estéticos para los pacientes”, anotó la doctora.

Por su parte, el paciente agradeció al personal médico por la exitosa intervención, que le permitirá retomar su tranquilidad y realizar sus actividades con normalidad.

“El resultado fue extraordinario: no sentí dolor, no tengo secuelas y quedé perfectamente bien. Estoy profundamente agradecido porque me devolvieron la calidad de vida. Cuando llegué al hospital estaba muy preocupado y emocionalmente afectado por el crecimiento acelerado de la lesión. Hoy, incluso a mi edad, he renovado la esperanza”, señaló don Raúl.

Prevención y señales de alerta

La doctora Vallejo exhortó a la población asegurada a reforzar las medidas para prevenir el cáncer de piel, especialmente durante el verano: uso de sombreros de ala ancha, lentes de sol y ropa protectora, evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., y aplicar protector solar dermatológico FPS 50+, de 3 a 4 veces al día y cada hora en exposición directa.

Resaltó que los cánceres de piel no melanoma suelen manifestarse como lesiones tipo granito perlado y rosado, que crecen lentamente o heridas que no cicatrizan en más de dos semanas.

Las cirugías de Mohs se enmarcan en el incremento de la producción asistencial, uno de las principales líneas de acción del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, cuya gestión toma decisiones teniendo a los pacientes como centro y prioridad.