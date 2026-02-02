¿Te gusta madrugar? expertos alertan sobre riesgos para la salud de despertar a las 5 a.m.

Levantarse todos los días a las 5 de la mañana se ha convertido en una tendencia asociada a la disciplina y el alto rendimiento. Sin embargo, expertos en medicina del sueño alertan que imponer este hábito sin considerar la biología personal puede generar cansancio crónico, baja productividad y riesgos para la salud, según un informe del Wall Street Journal.

No todos están hechos para las 5 a.m.

Especialistas citados por el diario señalan que la hora ideal para despertar depende del “cronotipo”, una predisposición genética que determina si una persona es más activa por la mañana o por la noche. El médico del sueño Michael Breus advirtió que forzar a una persona nocturna a madrugar puede derivar rápidamente en frustración y desánimo. Por su parte, el neurocientífico Russell Foster, de la Universidad de Oxford, recordó que la privación crónica de sueño incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, problemas inmunológicos y demencia.

Los expertos explican que entre el 55 % y el 65 % de la población pertenece al cronotipo “oso”, con mayor rendimiento entre las 10:00 y las 14:00 horas. Solo entre el 15 % y el 20 % son “alondras”, que despiertan de forma natural alrededor de las 6:00 a.m., mientras que otro porcentaje similar corresponde a los “búhos” nocturnos, para quienes madrugar resulta especialmente difícil.

Señales de alerta y recomendaciones

Los especialistas advierten que existen señales claras de que una persona se está levantando demasiado temprano: dificultad extrema para salir de la cama, dependencia constante del café o dormir muchas más horas los fines de semana. El expresidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, Doug Kirsch, señala que esta diferencia de horarios genera un “jet lag social” que altera el reloj biológico.

Ante este escenario, los expertos recomiendan mantener horarios de sueño constantes durante toda la semana, exponerse a la luz solar por la mañana, limitar la cafeína desde media tarde, evitar el alcohol antes de dormir y realizar ejercicio físico intenso en las primeras horas del día. Estas prácticas ayudan a mejorar la calidad del descanso sin necesidad de forzar rutinas que no se ajustan a la biología individual.