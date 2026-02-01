Minsa recomienda detección temprana de lunares sospechosos para descartar cáncer de piel

El Ministerio de Salud (Minsa) intensifica durante febrero las campañas de tamizaje de lunares con motivo del Día del Lunar que se conmemora el primer domingo de este mes, recordando que la evaluación debe realizarse durante todo el año en establecimientos de salud a nivel nacional.

La Dra. Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, recomienda aplicar el método ABCDE para identificar signos de alerta en las lesiones cutáneas.

Método ABCDE de detección

La especialista detalló que el método incluye verificar la asimetría (mitades del lunar no coincidentes), bordes irregulares (mal definidos o desiguales), color (presencia de varios tonos como café, negro, rojo o verdoso), diámetro (mayor a 6 milímetros) y evolución (cambios en tamaño, forma o color en menos o en 6 meses). Este sistema permite identificar posibles transformaciones malignas en lesiones preexistentes o en piel aparentemente sana.

Factores de riesgo principales

La sobreexposición al sol y rayos ultravioleta (UV) constituye uno de los principales factores de riesgo, especialmente las quemaduras solares durante la infancia. El uso inadecuado o ausencia de protectores solares dermatológicos incrementa la probabilidad de desarrollar lesiones cutáneas anormales. Personas con piel clara y antecedentes familiares de cáncer de piel presentan mayor vulnerabilidad y deben extremar medidas de protección.

Recomendaciones de vigilancia

Aunque la mayoría de personas presenta lunares, el Minsa recomienda vigilancia constante de la piel y evaluación preventiva anual en establecimientos de salud a partir de los 18 años. El cáncer de piel puede desarrollarse tanto en lesiones preexistentes como en piel aparentemente sana, por lo que la detección temprana mediante controles regulares resulta fundamental para implementar tratamientos oportunos.