Embarazo en verano: El calor extremo puede generar consecuencias negativas en la salud de madre y bebé

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que durante la temporada de verano las altas temperaturas pueden convertirse en un factor de riesgo para las mujeres embarazadas porque el calor no solo genera cansancio o incomodidad, sino también puede alterar el equilibrio del organismo y provocar complicaciones que afectan tanto a la madre como al bebé.

En ese sentido, la doctora Joyce Mejico, ginecóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, explica que el embarazo implica cambios importantes en el funcionamiento del cuerpo, lo que hace que la gestante sea más sensible a las altas temperaturas.

Durante la gestación, el cuerpo experimenta modificaciones como el aumento del metabolismo, la producción de calor corporal y un mayor esfuerzo del corazón para cubrir las necesidades del bebé.

Frente a ello, la especialista resalta la importancia de una adecuada hidratación. “La gestante debe consumir al menos dos litros de agua al día, y aumentar la cantidad si presenta sudoración constante”, señala. Advierte, además, que la falta de líquidos puede generar fatiga y calambres, y afectar la correcta oxigenación del bebé.

Golpe de calor y deshidratación

Asimismo, la doctora Mejico alerta que el golpe de calor puede presentarse cuando la gestante se expone a temperaturas superiores a los 30 grados, dificultando que el cuerpo regule adecuadamente su temperatura y provocando una rápida deshidratación, lo que eleva el riesgo de complicaciones.

Entre los síntomas más frecuentes figuran dolor de cabeza intenso, mareos, palpitaciones, sudoración excesiva, debilidad y sensación de desmayo, señales de alerta que no deben ser minimizadas y requieren atención oportuna.

Altas temperaturas y desarrollo fetal

La especialista subraya que en zonas con temperaturas elevadas, como algunas regiones de la selva, el incremento sostenido del calor podría estar asociado a alteraciones en el desarrollo fetal. Por ello, recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la radiación es más intensa.

Quemaduras solares

Durante el embarazo, la piel se vuelve más sensible, lo que incrementa el riesgo de quemaduras solares y la aparición de manchas. La doctora Mejico explica que estas lesiones pueden ser de primer o segundo grado, por lo que su prevención es fundamental. En ese sentido, recomienda aplicar protector solar quince minutos antes de la exposición y reaplicarlo cada dos horas o tras sudar, además de usar ropa ligera y de colores claros, y utilizar accesorios de protección adicional como gorros o sombrillas.

Atención oportuna

Ante la presencia de estos síntomas, la gestante debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Al llegar, el personal médico evalúa primero a la madre y luego al bebé, iniciando el proceso de hidratación y realizando exámenes, como ecografías, para verificar la vitalidad fetal.

La ginecóloga indica que, en casos severos, algunas pacientes han requerido atención en unidades de cuidados intensivos, lo que evidencia la importancia de identificar los signos de alarma a tiempo y evitar la automedicación. “El cuidado de la madre es también el cuidado del bebé. La prevención permite evitar complicaciones y proteger ambas vidas”, concluye la especialista.