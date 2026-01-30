Hombre vivió 48 horas sin pulmones mientras esperaba un trasplante en EEUU

En los Estados Unidos, un hombre había sufrido daños irreversibles por complicaciones de la gripe. Por eso, se mantuvo sin pulmones hasta que la infección remitió lo suficiente para poder practicar el trasplante de pulmones requerido para salvarle la vida.

El hombre de 33 años permaneció 48 horas sin pulmones mientras esperaba a un trasplante bilateral a causa de una grave infección respiratoria.

Sufría una infección pulmonar masiva

El paciente sufría una infección pulmonar masiva (causada por influenza y neumonía bacteriana) que no respondía a tratamientos y estaba provocando un fallo multiorgánico.

Los cirujanos decidieron retirar ambos pulmones infectados para eliminar la fuente de la sepsis y permitir que el cuerpo se recuperara antes del trasplante.

Cabe señalar que, la historia tuvo un final feliz y su caso se ha publicado ahora, dos años después, tras comprobar que su salud ha evolucionado adecuadamente desde el día de la operación.

El paciente fue atendido en el Northwestern Medicine que es un sistema de salud académico sin fines de lucro con sede en Chicago, Illinois. Es una colaboración estratégica entre el sistema de salud Northwestern Memorial HealthCare y la facultad de medicina Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Esta red medicinal cuenta con 11 hospitales y más de 200 centros de atención en el área de Chicago y el norte de Illinois en EEUU.