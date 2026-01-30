Dormir muy tarde podría generar serios problemas a la salud cardiaca

Acostarse de madrugada no solo altera la rutina diaria, también podría tener consecuencias silenciosas para el corazón. Una investigación internacional basada en información de más de 300.000 adultos del Biobanco del Reino Unido halló que las personas con preferencia nocturna presentan un deterioro mayor de su salud cardiovascular frente a quienes mantienen horarios más tempranos de sueño y actividad. El seguimiento se extendió por cerca de 14 años y analizó a participantes con una edad promedio de 57 años.

El estudio, difundido en la revista científica de la American Heart Association, evaluó distintos indicadores clave como alimentación, ejercicio, consumo de tabaco, calidad del descanso y parámetros clínicos —presión arterial, colesterol y glucosa—. Los resultados mostraron que quienes se identificaron como “claramente nocturnos” registraron una probabilidad significativamente mayor de tener una salud cardíaca deficiente, además de un incremento del riesgo de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con personas de cronotipo intermedio.

El reloj biológico fuera de sintonía y sus efectos

Los investigadores advierten que uno de los factores centrales es la desalineación del ritmo circadiano. Cuando el reloj interno no coincide con los horarios sociales o con el ciclo natural de luz y oscuridad, se favorecen conductas poco saludables. En este grupo, el consumo de nicotina y el descanso insuficiente o irregular aparecen como elementos recurrentes que explican buena parte del riesgo observado, especialmente en mujeres, quienes mostraron peores indicadores cardiovasculares que los hombres con hábitos similares.

Pese a ello, los especialistas subrayan que no se trata de un destino inevitable. Dado que muchos de los factores asociados son modificables, mejorar el sueño, reducir el tabaquismo y adoptar hábitos más saludables puede marcar la diferencia. Además, la American Heart Association plantea que el cronotipo debería considerarse al momento de definir tratamientos o intervenciones médicas, ya que su eficacia puede variar según el momento del día en que se apliquen.